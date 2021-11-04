شريف منير بعد الحلقة الأخيرة من «إجازة مفتوحة»: سلطت الضوء على مشاكلنا

عُرضت أمس الحلقة الأخيرة من مسلسل إجازة مفتوحة بطولة الفنان شريف منير والفنانة لقاء الخميسي، ونالت الحلقة إشادات كثيرة من الجمهور، كما تصدرت معظم حلقات المسلسل مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث جوجل وقت عرضه.

وقال شريف منير، خلال لقاء سابق مع تليفزيون «الوطن» إن مسلسل إجازة مفتوحة نال إعجابه منذ أن قرأ السيناريو، قائلًا: «ربنا كرمني بمسلسل إجازة مفتوحة لأني قعدت أدور على ورق كتير لحد ما لقيت المسلسل ولقيت الحدوتة مسلطة الضوء على مشاكل كثيرة بنتكلم عنها وبنتعرض ليها في حياتنا».

شريف منير ينفي اختياره لاسمه في إجازة مفتوحة

واستكمل حديثه بأن هناك جزء كبير مشترك بين شخصيته «شريف صالح» التي يؤديها خلال أحداث العمل، وشخصيته الحقيقية، كما نفى أن يكون اسم شريف خلال أحداث المسلسل من اختياره، مؤكدًا أنه اختيار مؤلف العمل أحمد أبو زيد.

وعن تشابه أفكار مسلسل إجازة مفتوحة مع مسلسل ونيس للفنان القدير محمد صبحي، قال «منير»: «ده شرف كبير ليا، ولكني حاولت أغير وأبقى مختلف، من حيث الشكل، والصورة، والأماكن، والمواضيع، وفي النهاية احنا بنحاول نحل المشاكل دي، والصراعات دي والأهم بنحلها إزاي وبأي طريقة».

أبطال مسلسل إجازة مفتوحة

مسلسل «إجازة مفتوحة» بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، محمد العمروسي، نور محمود، دنيا ماهر، ملك قورة، مراد مكرم، كريم أبو زيد، وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

نشوب حريق هائل في منزل شريف منير

وفي سياق أخر تعرض الفنان شريف منير منذ شهر لنشوب حريق هائل في شرفة منزله أثناء تصوير مسلسل إجازة مفتوحة، ونشر «منير» عبر حسابه على «انستجرام» صور بعد الحريق، معلقًا عليها: «الحمدلله، قدّر ولطف، سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت، شبت حريقة».