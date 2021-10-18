شريف منير عن حصد فيلم «ريش» جوائز «كان»: مؤامرة من الغرب على مصر

غادر الفنان شريف منير، مدينة الجونة، بعد عرض فيلم «ريش»، المسئ لمصر، الذي كان انسحب منه مساء أمس في عرضه الأول بمهرجان الجونة السينمائي.

وقال شريف منير، لـ«الوطن»، إن سبب حصول الفيلم على جوائز في مهرجان «كان السينمائي» هو إرادة الغرب أن يرى مصر بهذا الشكل، وهذا غير مسموح به على الإطلاق، لأن العشوائيات تم القضاء عليها برعاية وإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف شريف منير، أنه لا يعرف المخرج الشاب، ولكنه لا يسمح بتصدير هذه الصورة السيئة عن مصر.

وشارك فيلم «ريش» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وتدور أحداثه حول أم تكرس حياتها لزوجها وأطفالها، ولكن تنقلب الأوضاع عندما تتسبب خدعة سحرية فاشلة في حفلة عيد ميلاد ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، في تحويل زوجها المتسلط إلى دجاجة.

ويعتبر الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة الأولى لمخرجه عمر الزهيري، الذي تخرج من المعهد العالي للسينما، ويمتلك في رصيده الفني فيلمين قصيرين «زفير» و«ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375».