شريف منير عن فيلم «ريش»: الصورة اللي شفناها في «حين ميسرة» اتغيرت

قال الفنان شريف منير، إن محمد حفظي، منتج فيلم ريش، الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، صديق عزيز له، وله علامات في السينما المصري ونشيط.

وأضاف منير، خلال تصريحات تلفزيونية: «اللي شفته في الفيلم كان مخلي شكلنا مش حلو. أسرة عايشة في عذاب غير طبيعي بشكل مؤذي وقذارة رهيبة، واتخنقت من الفيلم، لأن العشوائيات اللي كانت موجودة مكنتش عايشة كده».

شريف منير: بلدنا فيها أشكال ومناظر حلوة

وتابع بأن قاطني العشوائيات أصبحوا يعيشون في أماكن متطورة ونظيفة وبيوت مفروشة: «بلدنا فيها أشكال ومناظر حلوة، لكن حياة العشوائيات ماكنتش بالمنظر ده، الصورة اللي كنا بنشوفها أيام حين ميسرة والحاجات دي العين لازم تبعد عنها بقى، إحنا بقينا في جمهورية جديدة وشكل جديد».

شريف منير: قلت لمحمد حفظي مش شايف أي إبداع

وأوضح، أنه قال للمنتج محمد حفظي، إن الفيلم أغضبه: «قلت له مش شايف أي إبداع في الفيلم، والناس اللي بتمثل مش ممثلين، والفيلم بيفكرني بفيلم بداية ونهاية للراحل صلاح سيف لكن مكنش بالأذى الفظيع ده».

وواصل: «حفظي نفسه قالي أنا عارف إن الفيلم يخنق ومتعب وناس كتير تعبت منه»، مشددة على أنه لم يعد مثل هذه الصور المؤذية في مصر.

وحول مشاركته في فيلم «كيت كات»، قال: «الفيلم مكنش كده، وأتمنى الناس تشوف فيلم ريش وتقول رأيها، ورغم إني لسه مروحتش بيتنا اتصل بيّ عدد كبير من الصحف ووسائل الإعلام كأن الدنيا اتقلبت وكأني أنا اللي خرجت لوحدي».