الكنيست يصوت لصالح مشروع قانون يحدد سقف ولايات رئيس الوزراء

صوَّت كنيست الاحتلال الإسرائيلي «البرلمان»، أمس الاثنين، في قراءة أولى لصالح مشروع قانون يحدد بـ8 سنوات سقف الولايات المتتالية التي يمكن أن يتولاها رئيس الوزراء، فيما يتعين إقرار النص في 3 قراءات ليصبح قانونا.

وكان زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، تولى الحكومة لفترة قياسية بلغت 15 عاما بينها 12 عاما متتالية قبل الإطاحة به في يونيو الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

66 نائبا من أصل 120 يصوتون بـ الموافقة لـ صالح القانون

وفي جلسة القراءة الأولى، صوت لصالح النص 66 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست، فيما قالت ميري ريجيف العضوة في حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، إن هذا القانون شخصاني يرمي لمنع رئيس الحكومة السابق، من العودة إلى السلطة خلافا لإرادة الشعب.

من جانبه، أدلى نير حفيتس، شاهد إثبات رئيسي في قضايا الفساد التي يحاكم فيها نتنياهو، أمس الاثن ين، بشهادته أمام محكمة القدس.

مستشار سابق لـ نتنياهو: رئيس الحكومة السابق كان مهووسا بـ صورته العامة في الصحافة

وقال حفيتس، المستشار الإعلامي السابق لـ نتنياهو خلال شهادته ضد الأخير في محكمة القدس، إن رئيس الحكومة السابق، كان مهووسا بالسيطرة وبصورته العامة في الصحافة، وفقا للإذاعة الإسرائيلية العامة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ويحاكم نتنياهو في 3 قضايا فساد منفصلة تتضمن الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث بدأت محاكمته في مايو 2020.

وأيدت شهادة حفيتس، اتهامات الادعاء والتي بموجبها أساء نتنياهو استخدام سلطته عندما شغل منصب رئيس الوزراء، وزير الاتصالات في الفترة من 2014-2017.

ويتهم نتنياهو في القضية المعروفة باسم «4000»، بمنح مزايا تنظيمية ومالية لشاؤول إلوفيتش صاحب شركة «بيزك» أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في موقع «واللا» الإخباري التابع للشركة.

بدورها، اتهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، «حزب الله» اللبناني بزيادة تهريب الأسلحة إلى إسرائيل لتسليح المجتمع العربي داخل الحدود الإسرائيلية، فيما قالت قناة «إل بي سي» اللبنانية، إن المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، سيعود إلى بيروت قريبا حاملا معه اقتراحا جديدا لحل الخلافات.