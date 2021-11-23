حالة الطقس اليوم ببورسعيد.. احتمال سقوط أمطار وتأثر التجارة والصيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم، طقسًا باردًا وسط احتمالات سقوط أمطار على عكس توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس صاف، وتأثرت حركة التجارة في الأسواق بحالة الطقس، وشهدت ركودًا خاصة في المساء، وحرص التجار على إدخال بضائعهم المفروشة أمام المحلات لعدم تعرضها للأمطار، متمنين استقرار طقس الخميس والجمعة المقبلين، حيث يعتمدون في بيعهم على رحلات اليوم الواحد والزائرين من مختلف المحافظات

انتشار سيارات شفط المياه بعد هطول الأمطار

وانتشرت سيارات كسح المياه في مختلف الأحياء عقب الأمطار التي شهدتها محافظة بورسعيد، مساء أمس، وتحسبًا بحالة الطقس اليوم بالمحافظة

وأكّد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدفع بعدد كبير من المعدات والسيارات الناقلة و«الفاكيوم»، إضافة إلى أطقم فنية مدربة على التدخل السريع والطوارئ وإزالة أثار الأمطار، موضحًا أنَّه تمّ سحب مياه الأمطار وتصريفها في بالوعات الأمطار بعد تطهيرها.

وأشار إلى أنَّه يتابع من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة خطة التعامل مع حالة الطقس اليوم في المحافظة، مؤكّدًا انتظام الدراسة.

بدوره، أعلن اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد استمرار أعمال إدارة الصرف الصحي بشوارع المدينة وتطهير غرف التفتيش و«تسليك المدادات» داخل بعض المباني منها مدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية للبنات، موضحًا أنَّ ذلك يأتي ضمن خطة مجلس المدينة فى تطوير ورفع كفاءة مدينة بورفؤاد.

إغلاق ميناء الصيد البحري لارتفاع الأمواج

من ناحية أخرى، أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري استمرار إغلاق ميناء الصيد البحري بسبب حالة الطقس اليوم، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ فتحه حال استقرار الطقس محذرًا صيادي القوارب، خاصة «الدهرا» من النزول إلى البحر فى مثل هذه الأجواء لارتفاع الأمواج من 5 إلى 7 أمتار.