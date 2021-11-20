حالة الطقس غدا الأحد في بورسعيد ودرجات الحرارة المتوقعة

قبل ساعات، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع غرف العمليات للأحياء ومدينة بور فؤاد، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعليه كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على كافة مدن ومحافظات الجمهورية ومن بينها حالة الطقس غدا في بورسعيد.

ووفقا لبيان الأرصاد الصادر مساء اليوم السبت، فإن الطقس غدا الأحد على بورسعيد سيكون لطيفا نهارا مائلا للبرودة على جميع الأنحاء.

حالة الطقس غدا على بورسعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة ببورسعيد، تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على بورسعيد، فالعظمى ستكون 20 درجة والصغرى 17 درجة مئوية، وفق بيان خبراء الأرصاد الجوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع أن تكون حالة طقس البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 ومترين، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في جميع المحافظات

القاهرة 20 15

الإسكندرية 20 16

وادي النطرون 20 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 20 16

بلطيم 20 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 21 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 20 16

المنصورة 20 15

الإسماعيلية 21 15

السويس 21 15

العريش 21 16

رفح 21 16

رأس سدر 21 16

نخل 19 10

نويبع 21 17

طابا 20 17

كاترين 14 07

الطور 23 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 14

المنيا 22 14

أسيوط 22 13

سوهاج 22 15

قنا 23 15

الأقصر 24 15

أسوان 25 16

إدفو 25 16

أبو سمبل 25 17

الوادي الجديد 24 14

شلاتين 28 18

أبو رماد 28 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19