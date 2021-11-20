«الأرصاد»: الطقس السيئ يستمر 3 أيام.. و«القاهرة» ترفع حالة الطوارئ.. وأمطار غزيرة وتوقف «الصيد» في بورسعيد

أعلنت محافظة القاهرة رفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسّباً للتقلبات الجوية المرتقبة، بالتزامن مع التحذيرات التى أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بتوقع سقوط أمطار وسيول الأيام الثلاثة المقبلة.

ووجّهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وفقاً لبيان المحافظة اليوم، رؤساء أحياء المنطقة برفع حالة الطوارئ والجاهزية القصوى واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر وأضرار سقوط الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة التى تنبّأت بها هيئة الأرصاد الجوية.

توجيهات لرؤساء الأحياء والتنفيذيين ومسئولي شركات المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بالوجود الميداني بالشوارع لمتابعة إجراءات التعامل مع الأمطار

وشدّدت نائب المحافظ فى تعليماتها على ضرورة جاهزية المنطقة لإدارة مثل هذا النوع من الأزمات، ووجّهت رؤساء الأحياء والتنفيذيين ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالوجود الميدانى بالشوارع، لمتابعة إجراءات التعامل مع الأمطار وتمركز الشفاطات وسيارات رفع مياه الأمطار والطلمبات بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والمحاور المرورية. ووجّهت «عبدالمنعم» بضرورة الوجود بالشوارع والميادين لمتابعة كل ما يستجد والتعامل الفورى مع أى شكاوى من المواطنين عن سوء الطقس أولاً بأول، مشدّدة على تمركز سيارات شفط المياه فى الأماكن التى تتعرّض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار التى تنجم عن الأمطار، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع. وأكدت على متابعة تطهير مخرات ومجارى السيول أولاً بأول لتسهيل التعامل مع المياه المتراكمة، مع مراجعة تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والصرف الصحى وتهيئتها، والعمل على جاهزيتها وتطهيرها أولاً بأول، ليل نهار، وأيضاً جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات والطلمبات المخصّصة لسحب تراكمات مياه الأمطار والعمل على جاهزيتها.

وطالبت نائب المحافظ بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الأحياء، مع مطالبة مواطنى المنطقة الجنوبية بتوخى الحيطة والحذر عند النزول من منازلهم، حرصاً على سلامتهم، وارتداء الملابس الثقيلة والابتعاد عن الأشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى حالة هطول الأمطار وتمكينها من التحرّك بسهولة ويسر، وكذلك تجنّب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

«الإسكندرية»: توقف الدراسة لليوم الثاني بسبب «نوة المكنسة»

وفى الإسكندرية، بلغت نوة «المكنسة» ذروتها، فجراليوم، حيث ضربت أمطار غزيرة ورعدية أحياء المحافظة، وتوقعت «الأرصاد» أن تستمر النوة التى بدأت الثلاثاء الماضى، حتى اليوم الأحد، وسط توقعات باستمرار الأمطار خلال اليومين المقبلين.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأحد، فقط للطلاب والمعلمين، وفقاً للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرّض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية. واستثنى المحافظ من قراره بتعطيل الدراسة القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التى يُحدّدها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية، ويأتى ذلك فى إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها. ورأت جامعة الإسكندرية والجامعات الخاصة أن الأمر لا يستدعى تعطيل الدراسة، وعليه قرر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، استمرار الدراسة أمس بشكل طبيعى فى كل الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، على أن تُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول المقرّرة فى عدد من الكليات، وفقاً للجداول المعلنة مسبقاً.

وشهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، سقوط أمطار متوسطة مصحوبة برياح خفيفة وانخفاض فى درجات الحرارة.

وفى محافظة شمال سيناء، عادت الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، مع سطوع الشمس فى الساعات الأولى من صباح أمس، فيما عمل مجلس مدينة العريش على رفع تجمّعات المياه الراكدة نتيجة الأمطار من بعض المناطق التى تعذّر العمل بها أمس الأول. وخلت معظم شوارع العريش من المياه، وعاد الباعة الجائلون إلى مناطقهم، سواء فى ميدان الرفاعى أو سوق السمك بوسط المدينة المتفرّع من شارع 23 يوليو، وكذلك الشوارع الفرعية الأخرى.

وكان أهالى بعض المناطق فى العريش أرسلوا عدة استغاثات إلى المسئولين لرفع رواكد المياه، مثل شارع البحر ومنطقة الأيوبى ومول القصاص ووسط المدينة وبعض الشوارع فى أحياء السلايمة والشوربجى، فيما تفقّد الأهالى صباح أمس، أسطح المنازل فى العريش والشيخ زويد لتنظيفها من المياه الراكدة، كما طهّروا بالوعات الصرف والمزاريب أعلى البيوت، تحسّباً لتساقط الأمطار مرة أخرى. ونفت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن تعطيل الدراسة اليوم وغداً، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أنه تم تعطيل الدراسة أمس السبت فقط، بتعليمات من المحافظ، لكن لم يتم التطرق حتى الآن إلى منح إجازة استثنائية اليوم أو غداً وكل ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعى غير دقيق، وليست له أى مصداقية.

ومن ناحية أخرى، تشهد شمال سيناء أعمال رفع مخلفات الأمطار من الشوارع الرئيسية فى مدن بئر العبد والعريش والشيخ زويد، خاصة من المناطق التى تعذّر شفط المياه بها مساء الجمعة، بسبب غزارة الأمطار التى شهدتها المحافظة على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين.

وشهدت محافظة بورسعيد، أمس، أمطاراً غزيرة متقطعة، وسط طقس بارد ملبد بالغيوم، فيما انتشرت سيارات شفط مياه الأمطار فى مختلف الأحياء لمنع تراكمات المياه، وإزالة تجمعات الطين والقمامة من جانبى الشوارع.

وأعلن مصدر مسئول بميناء الصيد البحرى ببورسعيد عن توقف حركة الصيد داخل الميناء أمس واليوم وحتى انتهاء النوة، وعودة الطقس إلى الاستقرار مرة أخرى، محذراً الصيادين من النزول للصيد لخطورة ذلك على حياتهم، بسبب ارتفاع الأمواج التى وصلت إلى 7 أمتار.