أهالي بورسعيد يشيعون جنازة أحد ضحايا حادث طريق «الوادي الجديد - أسيوط»

شيع أهالي بورسعيد، ظهر اليوم، جثمان أحد ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق «الوادي الجديد - أسيوط» من مسجد الكبير المتعال، وذلك بعد وصوله من مستشفى أسيوط، حيث تفحمت جثته ضمن 8 أشخاص كانو يستقلون سيارة.

نشر تفاصيل الحادث على «فيسبوك»

كان أهالي بورسعيد رثوا محمد السيد عنبر، معلم لغة فرنسية، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد أن نشرت إحدى الصفحات تفاصيل الحادث، وتضمنت صورة لبطاقة شخصية مدون بها اسم محمد السيد محمد أحمد عنبر، 39 سنة، من محافظة بورسعيد، وطالب رواد الموقع أهله بالتواصل مع مديرية أمن الوادي الجديد لاستلام الجثة.

وأكد أصدقاء الفقيد أنه كان شابا طيبا، وعلاقته حسنة بالجميع، كما تداولوا صوره معهم على موقع «فيسبوك».

مصدر: المدرس لم يكن في مهمة تعليمية

من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أن الفقيد معلم لغة فرنسية، ولم يكن في مهمة تعليمية كما ادعت بعض الصفحات على مواقع سوشيال ميديا.

وكان الفقيد كتب على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، أنه ذاهب إلى محافظة الوادي الجديد، والتقط صورا وهو يستقل القطار، وصورا أخرى أثناء نزوله في محافظة الوادي الجديد.