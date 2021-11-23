بدء محاكمة المتهمين في قضية «فيديو كفن عين شمس» بعد قليل

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فيديو الكفن»، بعين شمس.

وأمرت النيابة العامة في مايو الماضي، بحبس 9 متهمين، بتهمة البلطجة في الواقعة المتعلقة بـ«فيديو الكفن» في منطقة عين شمس، وبينت التحقيقات أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه «عائلة المرغني»، قاموا باستعراض القوة على عاملين في مركب نيلي يملكه أفراد من عائلة «الريس» بالجيزة، وروعوا من فيه وأتلفوا المركب.

النيابة تصدر أمرا بضبط وإحضار المتهمين

وأصدرت النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار المتهمين، وبعد علم أحدهم بصدور أمر ضبط لهم، خطفوا عاملا بالمركب بدافع الانتقام، وبإبلاغ الشرطة، هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليه المختطف بإيذائه هو وذويه وقتلهم وحرق المركب، ما ألقى الرعب في نفوسهم وأجبروهم بهذه الوسيلة على التنازل عن المحضرين المقدمين ضدهم وهما «الشجار بالمركب والخطف»، وبمحاولة دخول أطراف للصلح بينهم مرة أخرى اتفقوا على تحديد يوم 9 الماضي لعقد جلسة صلح بينهم.

وتوجه المجني عليهم الثلاثة، «أفراد عائلة الريس»، برفقة مجموعة من الوسطاء إلى مسكن المتهمين «عائلة الميرغني» الكائن بعين شمس، إلا أنهم فوجئوا فور وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين أسلحة بيضاء في وجوههم، وقاموا بإنزالهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى مسكنهم وتوجيه عبارات لهم بالتهديد والإيذاء.

التشهير بعائلة «الريس» على مواقع التواصل الاجتماعي

وقبل إدخالهم إلى المسكن أحضر المتهمون 3 أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها لثلاثة من المتهمين ممن كانوا طرفا في الشجار الواقع بالمركب، فضلا عن تصويرهم بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطو عليهم، وتعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين.

كما أشهروا بنادق آلية، وخرطوش، ومسدس، ووجهوا لهم عبارات تهديد بالقتل، ثم أطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم بناء على طلب وإلحاح أحد الوسطاء.

وبعد انتشار فيديو الكفن على وسائل التواصل الاجتماعي، تم القبض على 9 متهمين من أفراد عائلة الميرغني من قبل الأجهزة الأمنية، وإحالتهم للنيابة العامة والتحقيق معهم وحبسهم على ذمة التحقيقات، كما تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.