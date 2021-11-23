وكالة الأنباء السودانية: البرهان يتلقى اتصالا من بلينكن

قالت وكالة الأنباء السودانية إن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة تلقى، اليوم، اتصالاََ هاتفياََ، من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال الاتصال قدم بلينكن التهنئة إلى البرهان بعد توقيع الاتفاق السياسي مع عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، وهو ما يمهد الطريق نحو تنفيذ مسار الانتقال نحو الديمقراطية.

بلينكن: نأمل أن يسهم الاتفاق السياسي في استكمال هياكل الدولة

وتابعت الوكالة بأن وزير الخارجية الامريكي، أشار خلال الاتصال الهاتفي، إلى الآمال المعلقة على إسهام الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه بين البرهان وحمدوك، في استكمال هياكل الدولة السودانية، وكذلك تسريع عملية الانتقال السياسي في السودان وتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

كما أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة الامريكية لكل ما من شأنه تحقيق السلام والإستقرار في السودان، وكذلك بناء علاقات متطورة وفعالة وتحقيق مصالح متبادلة و مشتركة بين الولايات المتحدة الامريكية والسودان.

حمدوك يلتقي وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن حمدوك قد التقى، اليوم، رئيس مجلس وفد من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني كما تقدم الوفد السيد طه البشير.

وتابعت الوكالة بأن الوفد تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء على توقيع الاتفاق السياسي، مؤكداً وقوف الحزب وتعاونه مع الحكومة لإنجاح الانتقال الديموقراطي من منطلق ارتكاز الحزب على إرث برلماني وديمقراطي كبير.

وعلى جانب آخر أكد وفد الحزب تأييد تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تقود البلاد خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية؛ لإنجاز كافة العمليات اللازمة لإنجاح التحول الديمقراطي سواء من جهة تنظيم مؤتمر قومي دستوري وإحصاء سكاني إلى إجراء الانتخابات العامة.

واتفق كل من رئيس الوزراء والوفد على ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية على جميع الأصعدة؛ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاق السياسي بما يحدث أثر كبير في مستقبل السودان ومسيرة الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في السلام والعدالة والديموقراطية والأمن والرخاء الاقتصادي.