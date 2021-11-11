البرهان يؤدي القسم رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي الجديد

أدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي، بموجب القرار رقم 451 لسنة 2021 أمام رئيس القضاء، مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، في الوقت الذي ذكرت فيه «سكاي نيوز» عربية، أنه أصدر قرارا بفك تجميد مواد بالوثيقة الدستورية، التي سبق وجمدها.

جاء ذلك بعد أن أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق اليوم، قرارا بتعيين مجلس سيادة جديد.

تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد

وكشف التليفزيون السوداني الرسمي، أن المرسوم نص على تشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا، الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائبا للرئيس، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضوا، الفريق ركن ياسر العطا عضوا، الفريق مهندس إبراهيم جابر عضوا مالك عقار عضوا، الطاهر أبوبكر حجر عضوا، الهادي إدريس عضوا، رجاء نيكولا عضوا، يوسف جاد كريم عضوا، أبوالقاسم محمد عضوا، عبدالباقي عبدالقادر عضوا، سلمى عبدالجبار عضوا، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأجل المرسوم تعيين ممثل شرق السودان لحين اكتمال المشاورات بشأنه.

وبهذا يكون تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد قد ضم نفس أعضاء المكون العسكري وممثلي «حركات الكفاح المسلح» في المجلس الذي تم حله في شهر أكتوبر الماضي، فيما تم تغيير ممثلي المكون المدني عدا عضو المجلس رجاء نيكولا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

الأمم المتحدة: تطورات مقلقة في السودان

وفي أول تعليق من الأمم المتحدة بعد إعلان تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان، قالت المنظمة إن التطورات في السودان مُقلقة للغاية، وذلك حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.