ترحيب دولي باتفاق «البرهان» و«حمدوك».. مصر تشيد والجامعة العربية تدعم

أثار الاتفاق السياسي الموقع، اليوم، في السودان، بعودة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ومباشرة عمله، ردود فعل دولية تمثلت في الترحيب بما توصلت إليه الأطراف في الخرطوم بعد القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي.

حمدوك يعود إلى رئاسة الحكومة

ووقع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك اتفاقًا سياسيًا اليوم الأحد، يعود بموجبه «حمدوك» لرئاسة الحكومة، بعد القرارات التي أصدرها قائد الجيش السوداني، وتمثلت في إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء.

ورحبت مصر بتوقيع الاتفاق السياسي، بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

مصر ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

وأشادت مصر في هذا الإطار بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأعربت مصر عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.

السعودية ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

ورحبت المملكة العربية السعودية بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة

وأكدت الخارجية السعودية في بيان اليوم الأحد، ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

كما رحب الاتحاد الإفريقي بالاتفاق السياسي في السودان معتبرا إياه خطوة مهمة، ودعا الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي لتجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والاستعداد الديمقراطي لانتخابات حرة.

ودعت الكونغو الاتحاد الإفريقي للاجتماع لرفع تعليق عضوية السودان بعد الاتفاق السياسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السياسي الموقع في الخرطوم

وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الترحيب بالاتفاق السياسي المهم، الذي تم توقيعه في الخرطوم بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

ووجه أبو الغيط، الجامعة ومنظماتها إلى أن تعمل بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم الدكتور حمدوك بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.

كما رحبت الخارجية النرويجية، بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه.