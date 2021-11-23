مفاجآت الدولفين «ذو الأنف الزجاجي» للغواصين بشواطئ مرسى علم

مجموعة من السائحين تداعب الدلافين، وتلتقط معها صورا تذكارية، الصور كانت تحمل مفاجأة سارة من المتوقع أن تسهم في زيادة الرواج السياحي بشواطئ مرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر، والفضل لأصحاب الأنف الزجاجي.

ظهور جديد للدلافين علي شواطئ مرسي علم

يقول حسن الطيب الخبير البحري، رئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق، إن عددا من السائحين الألمان رصدوا ظهور مجموعة من الدلافين.. من نوع «ذو الأنف الزجاجي»، في أعماق البحر بشواطئ مرسي علم واستجابت الدلافين لمداعبة الغواصين، والتقطوا صور تذكارية لتوثيق هذه اللحظات التي كانت مصدر حماس والسعادة بالنسبة لهم، موضحا في تصريح خاص أن مثل هذه الأجواء من المتوقع أن تساهم في الجذب السياحي، وتنعش حركة السياحة البحرية، في ظل توافد آلاف السائحين الأجانب.

أنواع الدلافين بشواطئ البحر الأحمر

الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، قال إن شواطيء البحر الأحمر تحوي 13 نوعا من الدلافين، أشهرها «ذو الأنف الزجاجي»، الذي ظهر بشواطئ مرسي علم، بالإضافة لأنواع أخرى مثل الدولفين الدوار الذى يعيش في مجموعات بمنطقة سطايح وصمداي، وبمنطقة العرق والفانوس، وهناك أيضا الدولفين القاتل الكاذب Whale False Killer، والدولفين القائد قصير الزعنفة Whale Pilot Finned-Short، والدولفين ريسو Risso's Dolphin، والدولفين الحدب الهندي Indo Pacific Humpback Dolphin.

تنوع البيئية البحرية بالبحر الأحمر

وأوضح في تصريح خاص أن شواطئ البحر الأحمر تضم 4 مناطق شهيرة تقنطها أنواع مختلفة من الدلافين، وهذه المناطق معروفة لدى العاملين بالنشاط البحري باعتبارها بيوت الدلافين، وتفرض إدارة محميات البحر الأحمر على من يرغبون في الغوص بهذه المناطق أن يرافقهم دليل (غواص مساعد) تكون مهمته تجنب إزعاج الدلافين، وتجنب أي احتمالات تؤدى لانقراضها.