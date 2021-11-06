مطار مرسى علم يستقبل 27 رحلة طيران سياحية قادمة من 7 دول

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 27 رحلة طيران قادمة من 7 مطارات دول أوربية، َوسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة بصالات الوصول والاستقبال.

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بمرسى علم، أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم السبت، أعلى معدل وصول لرحلات الطيران السياحية في اليوم الواحد بمعدل 27 رحلة طيران قادمة من 7 مطارات دول أوربية، وذلك طبقا لجدول للتشغيل، بواقع 10 رحلات من بولندا، و4 رحلات من التشيك، و6 من ألمانيا، و3 من إيطاليا، ورحلتان من فرنسا، ورحلة من كل من ليتوانيا وأوكرانيا.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل منذ جائحة كورونا

وأضاف الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن الفنادق استعدت لاستقبال السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارتي الصحة والسياحة، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، تزامنا مع قرار رئيس الوزراء بالسماح للفنادق بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

لجان تفتيشية من وزارتي السياحة والصحة

وفي سياق آخر، تجري لجان من وزارتي الصحة والسياحة زيارات مفاجأة على الفنادق والمنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط وجودة الخدمة المقدمة للنزلاء، وتمتلك اللجان الضبطية القضائية ولديها الصلاحية في غلق الفندق فورًا في حالة وجود أي تغييرات صحية بداخلها، وذلك حفاظا على الصحة العامة.