سيول تقطع طريق «القصير - مرسى علم» وإعلان الطوارئ بالبحر الأحمر (صور)

تأثرت طرق محافظة البحر الأحمر بالأمطار الغزيرة والسيول التي سقطت على بعض المناطق، حيث قطعت السيول طريق «مرسى علم - القصير» وبالتحديد في منطقة الكيلو 50، ومازالت أجهزة مدينة مرسى علم تتابع إزالة آثار الأمطار على الطرق، بينما أعلنت أجهزة سفاجا الانتهاء من شفط وسحب تجمعات المياه من الطرق والشوارع الرئيسية.

أجهزة مرسى علم تزيل آثار الأمطار من الطرق

وتابعت أجهزة مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، برئاسة اللواء واصف عدلي، حصر تجمعات المياه وشفطها، وسحب تراكمات المياه الموجودة بالشوارع بواسطة شركة المياه والشرب والصرف الصحي، وإدارة وحدة الحماية المدنية بمرسى علم .

إعلان حالة الطوارئ وسحب تجمعات الأمطار

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ، واستمرار العمل بنظام النوبتجيات، مع جاهزية جميع المعدات والسيارات بجميع فروع الشركة بكافة المدن لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة وتقلبات الطقس، لافتة إلى قيام فرق الأزمات والطوارئ بسحب مياه الأمطار المتراكمه بجميع المناطق التي تعرضت لسقوط الأمطار، حيث تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة فور تعرض المحافظة لسقوط الأمطار لمناطق تجمعات المياه لإزالة آثارها.