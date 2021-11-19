مطار مرسى علم يستقبل 81 رحلة طيران من 11 دولة أوروبية

يستعد مطار مرسى علم الدولي، لاستقبال 81 رحلة طيران سياحية قادمة من 11 دولة أوربية وعلى متنها الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب، وقياس درجة الحرارة الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية.

مطار مرسى علم يستقبل 81 رحلة طيران سياحية

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بمرسى علم، بأن مطار مرسى علم يستقبل 81 رحلة طيران سياحية ابتداءً من غدٍ السبت قادمة من 11 دولة أوربية، وعلى متنها الآلاف من السائحين، وذلك من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وبولندا والتشكيك والمجر وليتوانيا وملادوفا وفرنسا.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأكد «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، على استعدادت الفنادق لاستقبال السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على تلقي جميع العاملين بالقطاع السياحي للقاح كورونا.

الفنادق ترفع لافتة كامل العدد

ولفت إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، تزامنا مع قرار رئيس الوزراء بالسماح للفنادق بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لأول مرة، حيث رفعت عدد من الفنادق لافتة كاملة العدد بسبب الإقبال الكبير من الأسواق السياحية المختلفة على المدن السياحية المصرية، خاصة الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.