«التجارة» تبحث التكامل الصناعي مع زامبيا وآليات استغلال موارد أفريقيا

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع زامبيا، من خلال تحقيق التكامل الصناعي وتحسين حركة التبادل التجاري بين البلدين، والاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية «كوميسا» لزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى وجود فرص متميزة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الزامبي، في قطاعات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية والنسيجية والكيماويات والأسمدة وقطاع مواد البناء والتشييد والصناعات الطبية والدوائية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة، مع تشابوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة الزامبي، وذلك في إطار مشاركتهما في فعاليات قمة كوميسا الحادية والعشرين والمنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول أعضاء تجمع الكوميسا، والتي ستشهد تسلم مصر رئاسة التجمع من دولة مدغشقر.

وقالت الوزيرة بحسب بيان، إنّ المباحثات تناولت توافق الرؤى بين مسؤولي البلدين لوضع آليات تحقيق التكامل الصناعي المشترك، القائم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في دول القارة لربطها بسلاسل القيمة، وزيادة التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية بشكل عام، ومصر وزامبيا بشكل خاص، مشيرةً إلى سعي مصر خلال فترة رئاستها لتجمع كوميسا للتنسيق مع الدول الأعضاء وفي مقدمتها زامبيا، لتفعيل مقترحات التعاون المشترك، والتي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والصناعة والبنية التحتية والزراعة والسياحة.

تفعيل اللجنة التجارية المصرية الزامبية المشتركة

وأوضحت جامع، أنّ اللقاء استعرض أهمية تفعيل اللجنة التجارية المصرية الزامبية المشتركة، لتعزيز سبل التعاون التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى السعي لتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي المشترك، ليقوم بدور فاعل في دفع أوجه الشراكة بين البلدين، والنهوض بها إلى آفاق أرحب بما يليق بمستوى العلاقات التي تربط البلدين.

15,1 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وزامبيا خلال عام 2020

وأشارت الوزيرة إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر وزامبيا بلغ العام الماضي نحو 15,1 مليون دولار منها 14,6 مليون دولار صادرات مصرية و500 ألف دولار واردات، مشيرةً الى أنّ أهم بنود الصادرات المصرية لدولة زامبيا، تشمل الأسمدة والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والأثاث ومواد البناء والتشييد والمنتجات الزراعية والملابس والمنسوجات.

وأكدت حرص الوزارة على تشجيع المزيد من الشركات المصرية لزيارة السوق الزامبي، لبحث فرص التعاون الصناعي المشترك مع الشركات الزامبية لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، خاصةً في ظل وجود العديد من قصص النجاح لشركات مصرية مستثمرة في السوق الزامبي، مشيرةً إلى إمكانية التعاون بين البلدين في مجال تطوير القطاع الزراعي الزامبي، وذلك فيما يتعلق بزراعة المحاصيل الاستراتيجية في زامبيا وتوجيه الإنتاج للسوق المحلي أو الأسواق المجاورة.

وشددت الوزيرة، على رغبة الحكومة المصرية في تعزيز التعاون مع الجانب الزامبي في مجالات تعزيز التكامل في القطاع الصحي مع زامبيا، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والزامبي، لتفعيل الاعتراف المتبادل في مجال الأدوية، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال السياحة، خاصة وأنّ زامبيا تعد سوقا واعدا للخدمات السياحية والفندقية.

وأضافت جامع، أنّ الفترة الماضية شهدت زخما كبيرا فيما يتعلق بزيارات الوفود المصرية لدولة زامبيا، تضمنت زيارة وفد المجلس التصديري للصناعات الهندسية لزامبيا خلال سبتمبر الماضي، والذي ضم عددا من الشركات المصرية العاملة في مجالات الأجهزة المنزلية والآلات والمعدات الزراعية والمحولات والمولدات الكهربائية.

وأوضحت أنّ الزيارة ساهمت في فتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية ونظيرتها الزامبية، وتعريف الشركات الزامبية بالإمكانات الإنتاجية للشركات المصرية، وزيارة رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية لزامبيا خلال نوفمبر الحالي، ولقائه مع وزيرة الصحة الزامبية لبحث فرص التعاون المتاحة في مجال تجارة وإنتاج الأدوية، لافتة إلى إمكانية إيفاد بعثة أخرى لزامبيا تضم عددا من المستثمرين المصريين، للتعرف عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة في زامبيا خاصة في مجالات الأثاث والمنسوجات.

فرص كبيرة أمام المصدرين المصريين لتلبية احتياجات السوق الزامبي

من جانبه، أكد تشابوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة الزامبي، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وإعطاء دفعة قوية لمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنّ المستثمرين المصريين لديهم فرصة كبيرة لتلبية احتياجات السوق الزامبي، خاصة لما يتمتع به المنتج المصري من مزايا تنافسية كبيرة وقبول لدى المستهلك الزامبي.

وأضاف مولينجا أنّ الحكومة الزامبية تتجه حاليا لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية إلى جانب الاستعانة بالخبرات الأفريقية وعلى رأسها مصر، بدلا من الاعتماد على خبرات من خارج حدود القارة السمراء، لافتا إلى رغبة الجانب الزامبي في تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، فضلا عن الاستفادة من الخبرة المصرية الواسعة في التكنولوجيا الزراعية في تنمية الزراعة بزامبيا في محاصيل القطن والذرة وغيرها.

وأشاد وزير التجارة والصناعة الزامبي، بالتطور الكبير الذي تشهده مصر حاليا، خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أُنشئت وفق أحدث طراز عالمي، لافتا في هذا الإطار إلى حرص بلاده على نقل الخبرة المصرية الرائدة في هذا المجال إلى دولة زامبيا.