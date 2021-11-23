رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في قمة «الكوميسا» بـ مصر

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية الليبيان إلى القاهرة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، للمشاركة في القمة الـ21 لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، التي تنطلق أعمالها اليوم الثلاثاء.

وتعد «الكوميسا»، إحدى الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991، والتي تهدف إلى إلغاء كل القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة.

وتم إنشاء «الكوميسا» في ديسمبر 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في 1981، وتستضيف «لوساكا» عاصمة زامبيا مقر سكرتارية «الكوميسا».

وفي سياق آخر، التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أمس الاثنين، ضمن جولته الأوروبية، بقائد العمليات الميدانية في الاتحاد الأوروبي فرانسيسكو إستيبان بيريز، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال المكتب الإعلامي لـ الرئاسي الليبي، إن اللقاء تناول الوضع الحالي في ليبيا، والاستعدادات التي قدمتها الدولة من أجل تأمين عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكانت السلطات الليبية، أغلقت، مساء أمس الاثنين، باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 ديسمبر الشهر المقبل، حيث تقدم لخوضها أكثر من 90 مرشحا بينهم سيدتان.

مفوضية الانتخابات الليبية تغلق باب الترشح لـ «الرئاسية»

وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، إغلاق باب الترشح، بعد أسبوعين على عملية قبول الطلبات، فيما من المقرر أن تعلن المفوضية، اليوم الثلاثاء العدد النهائي للمرشحين الذي قدموا أوراق ترشحهم، قبل نشر نحو 12 اسما قبلت طلبات ترشحهم بعد درس ملفاتهم والرد على طعون محتملة.

وتقدم سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، والقائد العام لـ الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب«البرلمان» المستشار عقيلة صالح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتقدمت امرأتان فقط، هما رئيسة حزب الحركة الوطنية، ليلى بن خليفة، والباحثة في العلوم الاجتماعية، هنيدة المهدي.

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة التعليم العالي الليبية، قرارا بفصل 546 طالبا وطالبة من الموفدين للدراسة بالخارج، الذين انتهت مدة إيفادهم ولم يعودوا لمباشرة أعمالهم في البلاد.

وقالت الوزارة الليبية، في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الطلبة المفصولين من الموفدين للدراسة بالخارج يتبعون لجامعات: «طرابلس-فزان-طبرق-مصراتة نالوت- بنغازي- الزيتونة- سبها-وسرت والزاوية-عمر المختار وأجدابيا»