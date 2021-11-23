تحرك برلماني عاجل بسبب أزمة المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية

وجّهت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الدعوة إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لحضور اجتماعات اللجنة القادمة، للاستماع إلى رؤيته حول تطوير المناهج التعليمية للمرحلة الإبتدائية.

وكانت اللجنة البرلمانية على مدار الأيام الماضية، عقدت عدة اجتماعات لمناقشة المناهج الدراسية فى مراحل التعليم الأساسي من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، والمعوقات التي تضمنتها المناهج والتي أدت إلى أشكاليات في الاستيعاب لدى الطلبة.

صعوبة المناهج

وقالت النائبة يسرا أباظة، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن المناقشات التي دارت على مدار الاجتماعات الماضية، في حضور عددا من المسئولين بوزارة التربية والتعليم، كانت هامة للغاية، لافتة إلى أنها طرحت عددا من الإشكاليات التي تواجه الطلاب فى تلك المرحلة المعروفة لدى كل الأسر المصرية بمرحلة التأسيس.

وأشارت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك اقتراحات برغبة تم تقديمها إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لاستيضاح المشكلات التي تواجه الطلبة في استيعاب المناهج التعليمية المقررة، وكذلك الجدول الزمني المحدد للمدرسين لتدريس المناهج الدراسية.

وأضافت: «منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإبتدائي يحتاج 28 حصة دراسية لاستكمال المنهج، في حين أن أعداد الحصص المحددة أسبوعيا لا تزيد عن حصتين في الأسبوع».

حلول عاجلة لأزمة المناهج

وضع حلول عاجلة

واستطردت النائبة قائلة: «أعضاء اللجنة حرصوا على الاستماع إلى وزير التربية والتعليم لوضع حلول عاجلة حتى ولو تطلب إجراء بعض التعديلات على المناهج الدراسية».

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت بيانًا هامًا، أمس، بشأن امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي والمقررة بدءا من 5 ديسمبر المقبل .

وتتضمن الاختبارات المواد الأساسية وهي: «اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية - العلوم».