هل تراجع الجامعات المناهج وتدرب المعلمين؟.. «شوقي» يجيب لـ«الوطن»

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الاستعانة بالمجلس الأعلى للجامعات لتدريب المعلمين وتأهيلهم لتدريس مناهج رابعة ابتدائي، ومراجعة المناهج بشكل عام، مع تدريب المعلمين عليها.

وانتشرت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة، حول استعداد كليات التربية لمراجعة المناهج الجديدة، والموجودة بالفعل، مع العمل على تدريب المناهج، بدعوى البحث عن حل لأزمة بعض المناهج الدراسية ترضية لأولياء الأمور.

شوقي ينفي إسناد مناهج «رابعة ابتدائي» لكليات التربية لمراجعتها

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا صحة لما أثير حول مراجعة مناهج الصف الرابع الابتدائي، أو غيره من الصفوف، من جانب قطاع كليات التربية والمجلس الأعلى للجامعات، أو إسناد تدريب وتأهيل المعلمين إلى المجلس.

إعلان آليات امتحانات رابعة ابتدائي خلال أيام

وعن امتحانات رابعة ابتدائي، قال وزير التعليم، إنَّه سيتم إعلان آليات امتحانات الصف الرابع الابتدائي خلال أيام قبل امتحان ديسمبر، وسيتم إرسالها إلى المدارس استعداداً للامتحانات.

وأشار شوقي إلى أنَّ وضع آليات محددة خاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، تهدف إلى مزيد من توعية المعلمين بالمسار الذي سيتحركون من خلاله عند وضع هذه الامتحانات، وطريقة إعدادها وصياغتها، بشكل يتلاءم مع متطلبات التقويم الجديدة، التي تعتمد على قياس الفهم والمهارات ونواتج التعلم.

وحددت وزارة التربية والتعليم، تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي، عن طريق 4 طرق:

- اللون الأزرق يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات وهو من 85 إلى 100.

- اللون الأخضر يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف من 65 إلى 85.

- اللون الأصفر يوضح أنّ المتعلم يحتاج إلى بعض الدعم 50 لأقل من 65.

- اللون الأحمر يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات من 1 لأقل من 50.