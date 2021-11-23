السيسي: مصر ستعمل بكل جهد لتحقيق طموحات الدول الأعضاء بـ«كوميسا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر ستعمل بكل جهد خلال رئاستها السوق المشتركة «كوميسا»، للبناء على ما تقدم، بما يحقق طموح شعب الدول الأعضاء.

ورحب الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة تجمع «كوميسا»، التي تستضيفها العاصمة الإدارية، برؤساء الدول الأعضاء في التجمع، ممن يترأسون وفود بلادهم، معربا عن تطلعه للعمل معهم وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

مصر ترحب بالوفود المشاركة في «كوميسا»

وثمّن الرئيس السيسي، جهود الأمانة العامة لكوميسا، وحرصها الدائم على عقد الاجتماعات بصورة منتظمة والعمل في ظروف استثنائية، معربا عن ثقته بأنّ اجتماع اليوم، سيخرج بتوصية عمليه بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما أكد ترحيب مصر حكومة وشعبا بالوفود المشاركة في أعمال القمة الـ21 لكوميسا، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

السيسي يترأس قمة الكوميسا

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا» بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وشهدت قمة تجمع «الكوميسا» التي انعقدت، صباح اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس السيسي خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.

جدير بالذكر أنَّ وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قالت في تصريحات سابقة، صباح اليوم، إنَّ العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف قمة الكوميسا الـ21 ، بمشاركة ممثلي الدول الأفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية.