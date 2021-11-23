رصف طرق وتنفيذ مشروعات خدمية بـ44 مليون جنيه في كفر صقر بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معدلات أداء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء بمركز كفر صقر، وعددها 8 مشروعات بقطاعي الطرق والكباري والشباب والرياضة، بتكلفة 44 مليونا و470 ألف جنيه.

وتهدف المشروعات إلى الوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والكباري، ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز‏ والمدن، لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، وكذلك صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

تنفيذ مشروعات تنموية في كفر صقر

وأوضح محافظ الشرقية أن مركز كفر صقر يشهد عدد من تنفيذ المشروعات، منها إنشاء كوبري سيارات بجوار كوبري حانوت عامر، بتكلفة 4 ملايين و400 ألف جنيه، وإنشاء ورصف طريق مصرف بحر مشتول بقرية نجوم وطريق الوحدة الصحية بقرية ابن العاص، وطريق مطش حتى مدرسة ابن العاص وطريق المقابر من السالمي حتى ترعة الرباعي بتكلفة 3 ملايون و300 ألف جنيه.

إلزام الشركات بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال

وأكد محافظ الشرقية ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كل الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما شدد «غراب» على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.