أمطار رعدية على محافظة الشرقية.. و«الصحة» ترفع حالة الطوارئ

هطلت أمطار رعدية ما بين غزيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى البرق والرعد على مراكز محافظة الشرقية مساء اليوم، وسط حالة من الطقس السيئ الذي يضرب عددا من محافظات مصر.

الدفع بسيارات كسح لشفط مياه الأمطار من الشوارع بالشرقية

وتسببت الأمطار في تراكم المياه في شوارع المدينة بشكل كبير، فيما دفعت الأجهزة التنفيذية في الشرقية بسيارات فنطاس لرفع المياه من الشوارع ورفعت الصحة حالة الطوارئ.

الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

وفي السياق نفسه، صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم اليوم السبت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظراً للطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

زيادة عد سيارات الإسعاف بمداخل ومخارج الشرقية

وشدد وكيل الوزارة على مديري العموم بالمديرية «الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة»، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، كما تم التأكيد علي تأمين مصادر المياه، والكهرباء، بالمستشفيات، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للاستعداد في حالة الطوارئ، بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.