حبس 3 متهمين بتصنيع وتصدير مخدر الكبتاجون في الشرقية

قررت نيابة بلبيس بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس 3 متهمين بتصنيع وتصدير والاتجار بعقار الكبتاجون المخدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تصنيع وترويج عقار مخدر

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، تخصصوا في تصنيع وتصدير والاتجار بعقار الكبتاجون المخدر، وقيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج العقار المذكور، وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعه وإنتاجه وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين.

وتبين قيام المتهمين الثلاثة بالترويج لتجارتهم غير المشروعة، متخذين من مسكنهم الكائن بمحافظة الشرقية مركزاً للتصنيع، حيث يقوم أحدهم بتوفير الأموال اللازمة لشراء المعدات والمواد الخام والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع ، وإحضار المواد الخام والإشراف على عملية تصنيع الكبتاجون، بينما يقوم آخر بمعاونته فى عمليات التصنيع وصيانة المعدات والماكينات، أما الثالث فيعقد صفقات مع العملاء والتصدير لإحدى الدول.

تصنيع 800 كيلو جرام

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعُثر بحوزتهم على 505 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وكمية من عجينة أقراص الكبتاجون زنة 800 كيلو جرام معدة للكبس، تقدر حال إنتاجها بـ2.4 مليون قرص، وعدد كبير من الأدوات الخاصة بالخلط والتصنيع والتغليف والعبوات الكرتونية، وأكياس ومستلزمات للتعبئة، فضلا عن كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 110 ملايين جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.