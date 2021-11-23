إصابة 11 تلميذا بإعياء شديد واشتباه تسمم عقب تناول الوجبة المدرسية بقنا

أُصيب 11 تلاميذًا بمدرسة «شركة السكر» الابتدائية بنجع حمادي، في محافظة قنا، صباح اليوم، بحالة إعياء شديد واشتباه تسمم عقب تناول الوجبة المدرسية.

نقل التلاميذ المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغًا، يفيد وجود حالات تسمم عقب تناول وجبة مدرسية «عصير وبسكوت» بمدرسة «شركة السكر» الابتدائية بنجع حمادي، في محافظة قنا، وعلي الفور تم نقل التلاميذ المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، لعمل الإسعافات اللازمة.

مصدر: سبب «سوء التخزين» أفسد الوجبات

ورجح مصدر داخل المدرسة، أنَّه قد يكون السبب «سوء التخزين» الذي أفسد الوجبات.

وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.