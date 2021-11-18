«التعليم» توجه بفحص التغذية المدرسية بعد ادعاء ظهور حالات تسمم

وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة فحص التغذية المدرسية قبل توزيعها على الطلاب، خاصة بعد ما أثير من إدعاءات بشأن ظهور حالات تسمم بين طلاب إحدى المدارس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وشددت على ضرورة قيام لجنة التغذية المدرسية بإجراء الفحص الشامل قبل أي أعمال توزيع.

وقال محمد الدشوقي، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، إن هناك لجنة متخصصة، للتأكد من سلامة التغذية المدرسية قبل توزيعها على الطلاب، موضحاً أن اللجنة حريصة على فحص التغذية بصفة مستمرة، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أي حالات تسمم بين الطلاب حتى الآن.

وأضاف «الدسوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة وجود مندوب التغذية المدرسية أثناء توزيعها ومعه الشهادة الصحية المعتمدة، مؤكداً أن المديرية حريصة على متابعة جميع أعمال الحفظ الجيد للوجبات المدرسية قبل توزيعها على الطلاب.

تنسيق كامل مع لجنة التغذية المستمرة

وأكد محمد عبدالله، وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أنه هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس بضرورة فحص التغذية المدرسية بشكل جيد قبل تسليمها للطلاب والتأكد من سلامته، موضحاً أنه هناك تنسيق كامل مع لجنة التغذية المستمرة للإشراف بشكل يومي على توزيع التغذية.

تنسيق كامل مع جميع الإدارات التعليمية

وأضاف «عبدالله» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه هناك تنسيق كامل مع جميع الإدارات التعليمية لمتابعة أعمال تخزين التغذية المدرسية بشكل جيد وفحصها قبل توزيعها على الطلاب، لافتاً إلى أن ما إثير بشأن وجود حالات تسمم بين الطلاب غير دقيق وإدعاءات.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في مديريات التربية والتعليم، أن تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة إتباع إجراءات السلامة بدقة قبل توزيع أي تغذية مدرسية على الطلاب والتأكد من سلامتها جيداً، موضحة أنه يجرى فحص التغذية بشكل مستمر قبل تسليمها للطلاب.