الطريقة الصحيحة لتناول الأنسولين وأهم المحظورات لتجنب حدوث مضاعفات

كشفت هيئة الدواء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الطريقة الصحيحة لتناول جرعة الأنسولين بالنسبة لمرضى السكري، موجهة عدة نصائح لمريض هذا الداء الذي يعاني معه العديد من الأشخاص حول العالم، يجب عليه اتباعها لوقاية نفسه من حدوث مضاعفات.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، الطريقة الصحيحة لتناول الأنسولين وفق ما ذكرت هيئة الدواء المصرية.

الطريقة الصحيحة لتناول جرعات الأنسولين

1-تعتبر الطريقة الأكثر شيوعًا لتناول الأنسولين، هي الحقن تحت الجلد باستخدام سرنجات الحقن أو قلم أنسولين.

2- يجب أن يعلم المريض أن الأنسولين طويل المفعول غير مرتبط بأوقات الوجبات الغذائية.

«ديتيمير»، يتم تناوله مرة أو مرتين في اليوم، بغض النظر عن موعد تناول الطعام، و«جلارجين»، يؤخذ مرة واحدة في اليوم، بينما يتم تناول «ديجلوديك»، مرة واحدة في أي وقت خلال اليوم.

3- يمكن تناول الأنسولين سريع المفعول بعد الأكل مباشرة بدلاً من ربع ساعة قبل وقت الوجبة.

4- يفضل الحقن تحت الجلد في أماكن معينة هي البطن «على بعد 5 سم من سرة البطن»، أو الفخذين أو أعلى الذراعين.

5- عليك تغيير أماكن الحقن في كل مرة لتجنب التهاب الجلد وتجمع الدهون في هذه الأماكن.

6- امتنع عن تدليك أماكن الحقن أو غسلها بالماء الساخن لأن ذلك يؤثر على امتصاص الأنسولين، ما يسبب النقص المفاجئ في مستوى السكر بالدم.

7- ابتعد تماما عن الحقن بالأماكن القريبة من الجروح والندبات.

احتياطات يجب اتباعها وقت استخدام الأنسولين لتجنب التفاعلات الدوائية

قد تزيد جرعة الأنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية مثل موانع الحمل المستخدمة عن طريق الفم، الستيرويدات، وأدوية الغدة الدرقية، بالإضافة إلى مدرات البول.

قد تقل جرعه الأنسولين المطلوبة مع تناول بعض الأدوية مثل أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم، كابتوبريل وإنالابريل، أسبرين.

وشددت هيئة الدواء على ضرورة استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي في حالة تناول أدوية أخرى مع الأنسولين.