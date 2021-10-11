«دراسة»: استخدام مضخة الأنسولين يقلل الإصابة باعتلال الشبكية السكري

حدّد الباحثون في كلية «بايلور» للطب، جامعة «ويسكونسن تكساس» الأمريكية، أن العوامل السريرية والديموغرافية المرتبطة بطب الأطفال اعتلال الشبكية السكري يتميز الاضطراب، وهو سبب رئيسي لفقدان البصر في جميع أنحاء العالم، بتلف الأوعية الدموية الصغيرة المبطنة لشبكية العين (منطقة تركيز الضوء في العين).

الفئات الأقل عُرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري

قال الباحثون، إن أهم نتائج الدراسة المنشورة في JAMA Network Open، هي أن مستخدمي مضخة الأنسولين بين مرضى السكري، أقل عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري، بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى، مقارنة مع الشباب الذين يحصلون على الأنسولين بواسطة حقن يومية متعددة.

أوضحت الدراسة، أن استخدام مضخة الأنسولين يرتبط بتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم، وانخفاض مستوى الهيموجلوبين هو كمية السكر المرتبطة بالهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء، وقياس مستوى السكر في الدم، لذلك من المتوقع أن يكون هناك ارتباطا بانخفاض خطر حدوث مضاعفات مرض السكري، مثل اعتلال الشبكية السكري.

نتائج استخدام مضخة الأنسولين

قالت المؤلفة الرئيسية المشاركة في الدراسة، ريزا وولف، اختصاصية الغدد الصماء للأطفال، في مركز جونز هوبكنز للأطفال، وأستاذ مساعد لطب الأطفال، في جونز هوبكنز كلية الطب الجامعية، إن مستخدمي مضخة الأنسولين يبدو أنهم يتمتعون بقدر أكبر من الحماية ضد اعتلال الشبكية، بغض النظر عن مستويات السكري لديهم.

وهناك فائدة أخرى لمضخات الأنسولين التي أظهرتها الدراسة، هي أن مستخدمي المضخة لديهم عدد أقل بكثير من حالات دخول الحماض الكيتوني السكري، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى غيبوبة السكري أو الوفاة.

الأطباء ينصحون باستخدام مضخة الأنسولين

أشار اختصاصي شبكية العين، رووماسا تشانا، وهو مؤلف مشارك في الدراسة وأستاذ مساعد في طب وجراحة العيون والعلوم البصرية، في كلية الطب والصحة العامة بجامعة ويسكونسن، أن هذه النتيجة تشجع الأطباء لاستخدام مضخة الأنسولين، ويجب أن يشجعوا الأطفال والمراهقين المصابين بداء السكري من النوع الأول على استخدام هذه التقنية.