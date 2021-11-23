محمد منير ينهار من البكاء قبل تشييع جنازة نجل شقيقته

انهار الفنان محمد منير في أثناء انتظار تشييع جنازة ابن شقيقته الذي رحل عن عالمنا أمس، حيث ظهر داخل سيارته باكيا بينما تواسيه الداعية ياسمين الخيام، إذ تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

محمد منير ينهار بعد وفاة نجل شقيقته

وكان الفنان محمد منير انهار بعد معرفته بخبر وفاة نجل شقيقته، أمس، حسب تصريحات سابقة لـ«الوطن» من مصادر مقربة منه.

وكانت أسرة الكينج قد دخلت في حالة بكاء شديدة مع وصولهم لمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، لتشييع جثمان ابن شقيقته.

أسرة الكينج تمنع التصوير في الجنازة

كما قامت أسرة منير بمنع التصوير والتشديد على أي شخص يقوم باستخراج هاتفه للتصوير.

وكان محمد منير قد أحيى حفلاً غنائيا في الساحل الشمالي نهاية أغسطس الماضي، وحضر الحفل عشرات الآلاف من جمهوره، الذين توافدوا إلى مكان الحفل قبل بدايته بساعات، وعند صعود الكينج إلى المسرح وجلوسه على كرسي، قام الجمهور بالهتاف عاليًا: «الكبير كبير يا منير»، ليرد عليهم قائلاً: «أنا مش كبير، الشعب المصري وقياداته هما اللي كبار».

أغنيات محمد منير

وشهد الحفل غناء الكينج أبرز أغنياته، ومنها «شيكولاتة، هيلا هيلا، باب الجمال، أحمر شفايف، عايش، حارة السقايين»، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور واستمتع بها.

محمد منير يستعد لطرح أغنيات جديدة

وعاد محمد منير إلى مصر بداية شهر نوفمبر الجاري، بعد أنَّ أجرى جولة غنائية في مختلف الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وإسبانيا، كما يعمل «منير» خلال الفترة الحالية على أغنياته الجديدة، وألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.