«شباب الأعمال» تعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وخططها المستقبلية غدا

تستعد الجمعية المصرية لشباب الأعمال، غدا الأربعاء، لإعلان التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، ومواعيد انتخابات اللجان النوعية داخل الجمعية قريبا، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الأول لمجلس الإدارة الجديد برئاسة جمال أبوعلي.

تعزيز ودعم ومساندة الدولة المصرية

وأضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، في بيان صحفي، أنّ الدور الوطني لشباب الأعمال مستمر من خلال كوادر مجلس الإدارة والأعضاء الممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية، فضلا عن الشراكات مع المؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات والجمعيات المماثلة وشركاء النجاح، بهدف تعزيز ودعم ومساندة الدولة المصرية في القرارات المهمة، التي غيرت شكل مصر اقتصاديا داخليا وخارجيا.

ويضم مجلس الإدارة الجديد، جمال أبوعلي، الشريك بمكتب حسونة وأبوعلي للمحاماة، ومحمد عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة سمارت جروب، مصطفى جبر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دومنيك لخدمات البترول والموانئ، محمد أبوباشا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مابا، المهندس بسام الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم چي، لإنشاء وإدارة المدارس الخاصة، نور الجبلي، عضو مجلس إدارة مجموعة بولي سيرف، محمد صالح، الرئيس التنفيذي لمصانع الورق والكرتون - مجموعة الخرافي، محمد صباح، نائب رئيس مصنع فاشون نيت للتريكو الدائري والملابس الجاهزه، الدكتورة نجلاء عقل، الرئيس التنفيذي وكالة بنيفيت للإستشارات التسويقية، محمد قاعود، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إيجيليير، ومدير إدارة أصول الضيافة إنرشيا القابضة.

أهداف التشكيل الجديد

ويستهدف التشكيل الجديد لمجلس الإدارة التواصل الخارجي مع الهيئات والمؤسسات الدوليه لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال الدور الكبير الذي تلعبه " شباب الأعمال".

وأوضحت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أنّ المؤتمر الصحفي لمجلس الإدارة الجديد، يأتي استكمالا لمبدأ الشفافية الذي اتخذته الجمعيه أحد أهم ركائز نجاحها على مدار السنوات الأخيرة، حيث يستعرض خططه وآرائه ومبادراته وشركاته مع الجهات الحكوميه والخاصة خلال فتره تولي المجلس للأمور بالجمعية، فضلا عن الإعلان عن آليات العمل خلال الفترة المقبلة.