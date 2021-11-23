الحكومة تنفي فرض ضريبة التصرفات العقارية في القرى والنجوع

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات في القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية كافة.

تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان عنه، أنّه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وشددت على أنّ ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، ويقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

إعفاء مالكي الوحدات السكنية في القرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة المالية، أنّه يتم إعفاء مالكي الوحدات السكنية في القرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إنّها غير مخاطبة بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وتضمنت تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من التيسيرات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها، لمواجهة ظاهرة إحجام المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري، وتتمثل أبرز التيسيرات، في الفصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية، وبين إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، حيث يمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات، منها إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة، وحسن النية، أو وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.

عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة

ويسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد عن 15 عاما، بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة خلال التسجيل.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وحال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ([ضريبة%20التصرفات%20العقارية.docx]mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).