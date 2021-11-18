الحكومة تنفي انتشار الحصبة.. وتستعد لحملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار مرض الحصبة بين الأطفال بمحافظات الجمهورية، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت من جانبها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لانتشار مرض الحصبة بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، ولم يتم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأي من محافظات الجمهورية.

مصر تمتلك نظام تطعيمات قوي

وأشارت الوزارة إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، والذي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل مصر، مُشددةً على استمرار الدولة في إطلاق حملات قومية بمحافظات الجمهورية كافة، للتطعيم ضد أي أمراض وبائية بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف الحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض.

جدول تطعيمات الأطفال

وفي سياق متصل، تستعد الوزارة لإطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الأيام المقبلة، فضلا عن إطلاق جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، وتكون خلال أول 24 ساعة من عمر الطفل «تطعيم الأطفال الكبدي الفيروسي B، وكبدي رضع، وتطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الصفرية، والتطعيم ضد الدرن BCG»، وعند بلوغ الطفل عمر شهرين تتمثل في «تطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم خماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس، وتطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي B والإنفلونزا البكتيرية»، ثم «تطعيم ضد شلل الأطفال في الشهر الرابع، والسادس، والتاسع، والتطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية عند بلوغ 12 شهرا»، و«التطعيم ضد السعال الديكي والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا، عند بلوغ 18 شهرا».

وناشدت وزارة الصحة والسكان، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).