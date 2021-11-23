روابط التقديم في برامج السفارة الأمريكية للطلاب والباحثين بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، بدء التقديم في برامج السفارة الأمريكية بالقاهرة، والتي تهدف إلى تعميق فهم مجتمع الولايات المتحدة وثقافتها وقيمها ومؤسساتها، وأولها البرنامج العالمي للتبادل الطلابي «Global Undergraduate Exchange Program – Global UGRAD»، وذلك في موعد أقصاه 6 يناير 2022، على الرابط

http://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application_2022.

المنحة تتيح للفائزين بها فرصة للسفر للدراسة بأمريكا

وأوضح أن برنامج «Global UGRAD» يشمل كل كليات الجامعة النظرية والعملية، مشيراً إلى أن المنحة تتيح للفائزين بها فرصة السفر للدراسة بأمريكا لمدة عام ونصف في أحد الكليات أو الجامعات الأمريكية المماثلة، وذلك بما يعمل على تعزيز مهاراتهم المهنية والتعرف على الثقافة الأمريكية

وأضاف «غريب»، أن ثاني هذه البرامج هو برنامج دراسة المعاهد الأمريكية «SUSI» للطلاب، والذي يستمر التقديم فيه حتى موعد أقصاه 28 ديسمبر على الرابط

http://usembassycairo.submittable.com/submit/189795f5-5f34-470b-b14d-9a6208c522bc/study-in-the-united-statesinstitutes-for-students-susi-students-2022

وأوضح أن البرنامج أكاديمي مكثف لمدة تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع، ومصمم من أجل الطلاب قبل التخرج لتحسين فهمهم للولايات المتحدة وتعزيز مهاراتهم القيادية.

برنامج دراسة المعاهد الأمريكية للباحثين

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن ثالث برامج السفارة هو برنامج دراسة المعاهد الأمريكية «SUSI» للباحثين، ويستمر التقديم فيه حتى موعد أقصاه 9 يناير المقبل على رابط

http://usembassycairo.submittable.com/submit/a34a9c46-9242-4818-96fec9774ab5882d/study-in-the-united-states-for-scholars-susi-scholars-2022

وذكر، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز فهم الباحثين المصريين للمناهج الدراسية بالولايات المتحدة، وتطوير جودة التعليم داخل المؤسسات الأكاديمية بها.

وأشار الدكتور جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية، أن من شروط التقدم للحصول على إحدى هذه المنح أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً، وألا يكون له خبرة سابقة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر «بدر»، أنه للتعرف على كامل الشروط يمكن التواصل مع مكتب العلاقات الدولية بالمبنى الإداري بالجامعة، أو مراسلة البريد الإلكتروني الخاص بكل منحة، وهي على الترتيب:

CairoGUGRAD@state.com, CairoSUSIStudents@state.gov,

CairoSUSI@state.com

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية المحلية والدولية لتطوير الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها لطلابها وباحثيها في مختلف المجالات، بما يعمل علي تعزيز مهاراتهم المهنية والتعرف علي الثقافات المختلفة وبالتالي يعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع.

التخلص الآمن من مشكلة القمامة بالحرم الجامعي

في سياق آخر، ترأست الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا موسعا مع اللجنة المعنية بوضع حلول وآليات للتخلص من مشكلة القمامة بالحرم الجامعي.

وأوضحت الدكتورة مها غانم ان مشكلة التخلص من القمامة والمخلفات الزراعية بالجامعة تعد من أهم المشكلات التي تحتاج الى تعاون وتضافر الجهود مع كافة الجهات والإدارات المعنية بالجامعة، مشيرة إلى اتخاذ عدد من الخطوات الفعلية للوصول الى حرم جامعي نظيف خال من القمامة والمخلفات بكافة أشكالها.