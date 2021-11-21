جامعة أسيوط تفتتح برنامج تدريب الخدمة المدنية بالتعاون مع «المالية»

افتتح شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، فعاليات البرنامج التدريبي في مجال الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والممتدة فعالياته خلال الفترة من 21 إلى 25 من نوفمبر الجاري الذي تنظمه الإدارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط ممثلة في الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالتعاون مع وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية.

وأشار شوكت صابر إلى أن أعمال البرنامج التدريبي تنطلق في إطار حزمة من البرامج التنشيطية لبعض وظائف العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة التي تمّ إعدادها بالتعاون مع وزارة المالية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، مضيفاً أن إدارة الجامعة تحرص على تنمية قدرات العاملين بمختلف قطاعات الجامعة عن طريق تعريفهم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والتعرف علي أهم المشكلات التي تواجههم في تلك المرحلة وطرق علاجها، فضلاً عن محاولة سد الثغرات التي تواجه قطاع التنمية البشرية.

الهدف من التدريب

ومن جانبه، أوضح مصطفى حسن أن الجامعة حريصة كل الحرص على تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة للاستفادة من خدمات الجامعة في كافة المناحي وخاصةً في إطار ما ينص عليه قانون 81 الجديد الذي يركز علي المهارات التدريبية للعاملين، مضيفاً أن الهدف من ذلك هو إثراء المهارات والقدرات والكفاءات التي يزخر بها الجهاز الإداري للجامعة والاستفادة منها في تطوير العمل على النحو الأمثل.

وفي سياق متصل رحب محمود يونس بضيوف الجامعة من ممثلي وزارة المالية ومشيداً بجهودهم المتميزة في تقديم أفضل مستوي من التدريب للعاملين في مختلف المجالات الإدارية ومواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال سعياً للتطوير، وذلك بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة علي أعلي مستوي من الكفاءة والتميز، وهو ما تضع له إدارة الجامعة اهتماماً كبيراً وتسعى جاهدةً للالتزام به وفقاً لسياسات وأهداف الجامعة.

تفاصيل التدريب

وأوضح خالد عمران أن التدريب يستهدف نحو 40 متدرباً من مختلف الكليات والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية، ويمتد على مدى 5 أيام متتالية، ويناقش في ذلك العديد من المحاضرات التي يلقيها ممثلو وزارة المالية، وهي: «الأجور والعلاوات والإجازات، السلوك الوظيفي والتأديب ودور النيابة الإدارية في التحقيق وانتهاء الخدمة» للأستاذ أبو المجد محمد أبو المجد مدير عام الشئون القانونية بوزارة المالية، إلى جانب محاضرات «تقويم الأداء والترقية والنقل والندب والحلول والإعارة، والأحكام العامة للقانون، مجلس الخدمة المدنية، لجنة الموارد البشرية «التشكيل والاختصاصات وأحكام التدريب».

وفي سياق متصل، أعرب أحمد خالد شريت عن سعادته البالغة بالتعاون مع إدارة الجامعة في تنظيم عدد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات بهدف تطوير كفاءة العاملين وثقل مهاراتهم وتحسين مستوى أدائهم المهاري وذلك في مختلف أقسام العمل، إضافةً إلى تعريف كافة أفراد الجامعة باللوائح والقوانين المنظمة للتعامل بالطرق الصحيحة في جميع المشكلات التي يمكن أن تواجههم أثناء العمل.

التدريب وبناء القدرات والمهارات لنجاح منظومة الجهاز الإداري

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن التدريب وبناء القدرات والمهارات يعد واحداً من الركائز الأساسية لنجاح منظومة الجهاز الإداري وذلك من خلال تنظيم العديد من اللقاءات والندوات و ورش العمل الفاعلة والمتميزة بالجامعة، وهو ما يأتي في إطار الاستراتيجية المنظمة التي تسير خلالها الجامعة في العمل المكثف وتقديم الدعم المتواصل لكافة العاملين وإكسابهم المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم التي تساعد في تحسين أدائهم والحفاظ على سير العملية التعليمية.

جاء البرنامج بحضور مصطفي حسن أمين عام الجامعة المساعد، ووائل محمود أمين عام الجامعة المساعد، ومحمود يونس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة أحمد محمد شريت رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، وأبو المجد محمد أبو المجد مدير عام الشئون القانونية بوزارة المالية، ولفيف من العاملين بمختلف قطاعات الجامعة وعدد من ممثلي وزارة المالية.