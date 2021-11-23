أحمد شوبير: بداية الزمالك في الدوري «تخض»

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز، وسجل للفريق الأخير محمد هلال في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، وتعادل أحمد سيد زيزو للأبيض في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وقال «شوبير» في برنامجه الصباحي على راديو «أون سبورت إف إم»: «الزمالك خسر 5 نقاط حتى الآن، بعد هزيمته أمام الأهلي في مباراة القمة 5-3، والتعادل أمام البنك الأهلي 1-1، ودي حاجة تخض في بداية الدوري».

وأضاف حارس منتخب مصر الأسبق: «لازم أشكر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، وأثني على مجهوده مع فريقه، بعد نجاحه في تطوير أداء اللاعبين والوصول إلى المستوى ده، والخروج بنتيجة التعادل أمام الزمالك أمس».

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