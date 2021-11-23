5 مشروعات يمكنك تنفيذها والربح منها بـ«20 ألف جنيه بس»

يرغب كثيرون في إنشاء مشاريع استثمارية تضمن لهم دخلا بشكل دائم، لإعانتهم على توفير احتياجاتهم، لكن ما لا يعرفه كثيرون أنّ الأمر لا يتطلب أموالا ضخمة، بل يمكن بدء المشروع بمبلغ بسيط.

الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، يرى أنّه لا يفترض على الشخص امتلاك أموالا ضخمة لإنشاء مشروع خاص به، فهناك مشاريع يمكن أن تعود عليك بالربح بمبالغ قليلة تدفعها في البداية، وعائدها يكون كبيرا على المدى البعيد حال نجاحها.

مشروعات يمكنك من خلالها استثمار أموالك وتحقيق ربح

وأوضح الإدريسي لـ«الوطن»، أنّ هناك العديد من المشروعات يمكن تدشينها والاستثمار فيها والربح من خلالها، بمبلغ يتراوح بين 20 ألفا حتى 50 ألف جنيه، كما يمكن لأي شخص يخطو أولى خطواته نحو عالم المال والاستثمار، استثمار مبلغ بسيط، وهي كما يلي:

مشروع ورش خياطة

انتشر مشروع ورش الخياطة بسبب إقبال الكثيرين على تفصيل الملابس بدلا من شرائها جاهزة، لذا فمشغل الخياطة من المشروعات الواعدة، لكنه بحاجة إلى وقت وصبر وجهد للنجاح.

تصنيع أكياس البلاستيك

يلقى هذا المشروع رواجا واسعا مؤخرا، نظرا لزيادة الطلب على أكياس البلاستيك، سواء في الاستخدامات المنزلية أو المحلات التجارية والمطاعم وغيرها.

بيع الأدوات المنزلية

يمكن استئجار محل لبيع الأدوات المنزلية، فهو لن يكلفك كثيرا وسيدر الكثير من الأرباح، فالأدوات المنزلية من السلع الاستهلاكية التي لا يتوقف الجميع عن شرائها.

مكتب تصوير مستندات

تلقى فكرة إنشاء مركز لتقديم خدمات طباعة وتصوير المستندات رواجا واسعا، لتقديم خدماته لشريحة كبيرة من طلاب المدارس والجامعات والمحلات التجارية، المصالح الحكومية، الأفراد العاديين، وتتراوح تكلفة المشروع، من 20 إلى 25 ألف جنيه من شراء ماكينة التصوير.

كما يمكنك إنشاء مركز كمبيوتر مختص بالجرافيك والتصاميم وخدمات مرتبطة بالديكور.

مشروعات الإنتاج الحيواني

وقال الإدريسي، إنّه يمكن للشخص شراء ماعز أو خرفان أو جاموس في سن صغيرة، ويتولى الشخص تربيتها ثم بيعها، ما يحقق الكثير من الربح.

نصائح قبل بدء مشروعك الخاص

ونصح الخبير الاقتصادي، المقبلين على إنشاء المشاريع المختلفة، بأن يكون لديهم خبرة مسبقة، موضحا: «الواحد يدخل الحاجة وهو فاهم فيها، مينفعش يدخل يجرب وبس».

وعدّد الخبير أمورا مهمة، يجب أخذها في الاعتبار حال الدخول في مشروع جديد، كما يلي:

- الشراكة أمر مهم عند إنشاء المشاريع، فالافضل تكوين فريق لتوزيع الربح والخسارة على الجميع.

- الاستعانة بأهل الخبرة والاستماع لنصائحهم وملاحظاتهم والتركيز على ردود أفعالهم عندما تخبرهم بأفكارك حتى تستفيد منها.

- عمل دراسة جدوى للمشروع من الأمور المهمة التي يجب إجراؤها بدقة، لمعرفة مصروفات الإنتاج والتشغيل، فضلا عن دراسة طبيعة المكان سواء كان إيجار أو تمليك.

- الاستعانة بجهاز تنمية المشروعات، حيث ينشر العديد من دراسات الجدوى لعدة مشروعات، يمكنها مساعدة الراغبين في الاستثمار.