أفكار مشاريع صغيرة ناجحة في مصر.. منها «الزيوت العطرية والمخللات»

يعمل عدد كبير من المواطنين على إقامة مشروعهم الخاص، بهدف تحقيق دخل مناسب يمكنهم من تلبية احتياجاتهم، وبخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث يوجد عدد من «أفكار مشاريع صغيرة ناجحة في مصر».

أبرز أفكار مشاريع صغيرة ناجحة بتكاليف قليلة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز أفكار لمشاريع صغيرة ناجحة في مصر، وفق منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فكرة مشروع إنتاج الزيوت العطرية والطبية

في الفترة الأخيرة انتشرت فكرة إنتاج الزيوت العطرية والطبية من النباتات، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الإجتماعي والتي يتناول الكثير من خلالها أهمية الزيوت المستخلصة من العديد من النباتات للبشرة والشعر والتجميل والعطور والبخور، وهو ما يجعلها أحدى أفكار مشاريع صغيرة ناجحة في مصر.

يعتمد المشروع على توافر المحاصيل الزيتية، والنباتات الطبية والعطرية على مدار العام في مصر، وترتكز فكرة المشروع على إنشاء وحدات عصر واستخلاص وتعبئة زيوت نباتية مع توقف شهر واحد للصيانة خلال العام، كما يجب أن يتميز المشروع بالجودة العالية ومطابقة للشروط الصحية وكذلك المواصفات القياسية المصرية والعالمية، ويسعي المشروع لإنتاج منتجات تكون صالحة للتصدير وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

فكرة مشروع تجفيف الفاكهة والخضروات

تعتبر صناعة حفظ الأغذية، من الصناعات التي تنتشر في البلدان ذات الإنتاج الزراعي الوفير، وتعد مصر من البلدان الزراعية وفيرة الإنتاج، لذلك يبحث عدد من الأشخاص طريقة إنشاء مشروع تجفيف الفاكهة والخضروات.

وتعد المنتجات المجففة إحدى أهم المنتجات الغذائية المحفوظة، لما تتسم به من مقاومة كبيرة لعوامل التلف ولمدة زمنية طويلة نسبيا، يضاف إلى ذلك قلة تكلفة التجفيف سواء بالنسبة للآلات المستخدمة أو مصروفات التشغيل أو التخزين، وتعتبر إحدى أفكار المشاريع الصغيرة الناجحة في مصر لأن هذه الصناعة والمنتجات يتم استخدامها في الكثير من الصناعات الغذائية ولها العديد الفوائد الصحية.

مشروع إنتاج المخللات

تعتبر المخللات نوعا من مقبلات الطعام التي لا غنى عنها في السوق المصرية، حيث يتم استخدامها مع أغلب الأكلات المصرية، وتتواجد بكثرة في العديد من المحال والأسواق والمطاعم وغيرها، كما تُعد مشروعا سهلا ومربحا جدا، سواء تم القيام به في ريف مصر أو مدنها، كما تنتشر صناعتها في معظم أنحاء العالم، لذلك يعد من أفكار لمشاريع صغيرة ناجحة في مصر.

يُعتبر إنتاج المخللات من المشروعات ذات العائد السريع، نتيجة لتوفر المواد الخام المستخدمة طوال العام، بالإضافة إلى زيادة كمية استهلاكه في مواسم معينة مثل شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى انتشار استخدامه لدى جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى المطاعم العامة وغيرها، مما يضمن تسويقه بشكل مستمر على مستوى مدن وقرى مصر وإمكانية التصدير للدول العربية والأفريقية.

مشروع المنتجات النسيجية

تعتبر الصناعات النسيجية من الصناعات القديمة والمنتشرة في مصر على مستوى كبير، كما أنها ذات رواج كبير، وتعد إحدى أفكار مشاريع صغيرة ناجحة في مصر.

وينتج عن المنسوجات القطنية دائما بعض البقايا والفضلات من هذة الأقمشة صالحة للاستخدام في إنتاج منتجات نسيجية أخرى تعرف بالمنتجات الثانوية مثل فوط المطابخ وأدوات المطبخ الأخرى، كما أنها تحقق في كثير من الأحيان أرباحا جيدة بعد إضافة بعض الإكسسوارات.

مشروع إنتاج المخبوزات الريفية

تتميز المخبوزات الريفية في مصر بصفات ونكهة مميزة، خاصة الفطائر، نتيجة لاستخدام المكونات الطبيعية وطريقة النضج الخاصة بها، ما يجعل العديد من المصريين يبحثون عن أماكن إعدادها، كما أنها تعتبر من أفكار مشاريع صغيرة ناجحة في مصر.

وتعتبر منتجات المخبوزات الريفية من المنتجات المحببة لدى كثير من الأفراد، لذلك يعمل عدد من الأشخاص على إنتاجها وتجهيزها وتغليفها وتقديمها للبيع في المدن الكبرى باعتبارها من المناطق الأكثر بعدا عن هذه المنتجات.