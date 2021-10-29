«النواب» الأمريكي يؤجل التصويت حول تمويل مشاريع البنية التحتية

أعلن مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، تأجيل التصويت بشأن مشروع القانون حول تمويل مشاريع البنية التحتية بقيمة تريليون دولار، وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، في رسالة إلى النواب الديمقراطيين، إن الخبر الجيد هو أن غالبية الذين لم يكونوا مستعدين للتصويت بـ «نعم»، أكدوا تمسكهم بدعم التشريع.

وكان جزءا من النواب الديمقراطيين يشترطون دعمهم لقانون البنية التحتية لتمرير حزمة كبرى للدعم الاجتماعي ومحاربة تغير المناخ.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قدم في وقت سابق، حزمة الحوافز الاجتماعية بقيمة 1.75 تريليون دولار، وقال إن من شأن تلك الحزمة أن توحد الديمقراطيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض»، جين بساكي، إلى أن الإدارة الامريكية على ثقة بتمرير الكونجرس للتشريع حول البنية التحتية والحزمة الكبرى من الحوافز الاجتماعية قريبا.

أعضاء بـ«الشيوخ» يقترحون إدخال تعديل على قانون الميزانية الدفاعية

من جانبها، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إدخال تعديل على قانون الميزانية الدفاعية للسنة المالية المقبلة، ينص على مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين العام المقبل.

ويمنع التعديل، الذي أعده أعضاء في المجلس عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، من رصد أموال فدرالية على أي أمور من شأنها دعم الألعاب الأولمبية في الصين من خلال زيارة المسؤولين الفدراليين الأمريكيين لها.

وقال صاحب المبادرة، السناتور ميت رومني، إن التعديل، لن يمنع رصد الأموال للرياضيين واللجنتين الأولمبية والبارالمبية الأمريكيتين، مما سيسمح بمقاطعة الحزب الشيوعي الصيني دون إلحاق أضرار بالرياضيين،

بدورها، طالبت شركات الخطوط الجوية الأمريكية، وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوقها في التحليق في أجواء روسيا.

ووجهت مجموعة «أير لاينز فور أمريكا»، التي تضم عددا من شركات الطيران الأمريكية الكبرى: «أمريكان أيرلاينز» و«دلتا أيرلاينز» وغيرها، رسالة إلى بلينكن، للمطالبة بالتدخل لتسوية القضية.

وحذرت المجموعة في رسالة مؤرخة بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، من أنه في غياب تلك الحقوق ستضطر الشركات الأمريكية لاستخدام مسارات بديلة غير فعالة، تسبب لها بمشاكل لوجستية وخسائر، إضافة إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

من جانبه، قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، إن الصين تطور الأسلحة فرط الصوتية بوتيرة أسرع بكثير مما تفعله واشنطن وموسكو.

وأوضح هايتن، خلال مشاركته في اجتماع لـ مجموعة الكتاب العسكريين في واشنطن، أن روسيا تواصل اختبارات الأسلحة فرط الصوتية لكن ليس بالوتيرة التي تقوم بذلك الصين على الإطلاق.

وأشار المسؤول العسكري الأمريكي، إلى أن بلاده نفذت خلال السنوات الـ5 الماضية، أو ربما أكثر بقليل، 9 اختبارات للأسلحة فرط الصوتية، بينما أجرت الصين خلال نفس الفترة مئات التجارب.

بدورها، دعت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون»، حلفاء الولايات المتحدة إلى رفع جميع القيود عن توريدات الأسلحة الفتاكة لـ أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، قالت الولايات المتحدة وتركيا، إن بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيجريان على الأرجح لقاء في جلاسكو الإسكتلندية على هامش المؤتمر الأممي حول تغير المناخ بين 31 أكتوبر الجاري و12 نوفمبر المقبل.