حتى لو معاك 5 آلاف جنيه.. كيف تستثمر أموالك في البنك؟

يبحث الكثير من الأشخاص الذين يملكون مبالغ مالية سواء كانت كبيرة أو صغيرة عن الكثير من الطرق المختلفة لاستثمار تلك المبالغ، منهم من يلجأ لإنشاء مشروع خاص به، ومنهم من يلجأ إلى شراء الشهادات البنكية، التي تضمن لهم الحفاظ على قيمة المبلغ الخاص بهم دون خسارة بها، إضافة إلى نسبة العوائد الشهرية أو ربع السنوية أو السنوية التي يستطيعون الحصول عليها بحلول موعدها.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية كيفية استثمار الأموال من خلال شراء شهادات الاستثمار ذات العوائد المختلفة في عدد من البنوك، وفق خدمة عملاء تلك البنوك، كالتالي:

شهادات استثمار البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري شهادات استثمار بفئات مختلفة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

شهادات استثمار «أ»

- يوفر البنك الأهلي المصري شهادات استثمار تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها.

- يمنح البنك لعملائه أطول مدة للشهادة والتي تصل إلى 10 سنوات.

- يمنح البنك الأهلي لعملائه أعلى سعر للعائد الشهري أو السنوي على الشهادة يصل لنسبة 9.5%.

- يكون نظام دورية صرف العائد بالفوائد التراكمية.

شهادة استثمار «ب»

- يوفر البنك البنك الأهلي المصري لعملائه شهادات استثمار تبدأ قيمتها من 500 جنيه ومضاعفتها.

- يمنح البنك مدة مناسبة لشهادة العميل تصل إلى عام كامل.

- يصل سعر العائد على تلك الشهادات يصل إلى 6% من قيمة الشهادة.

- يمنح البنك الأهلي دورية ثابتة لشهادة الاستثمار بصرف العائد تكون شهرية.

- يوفر البنك الأهلي المصري شهادة استثمار لمدة عامين بسعر عائد يصل إلى 6.5% بعائد يتمّ صرفه بنظام ربع سنوي.

شهادة استثمار «ج»

- تصل مدة تلك الشهادة إلى 20 عامًا.

- لا يوجد بهذه الشهادة سعر عائد أو دورية صرف.

شهادات بنك مصر

يوفر بنك مصر شهادات استثمار بفئات مختلفة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

شهادة القمة

- يصدر البنك تلك الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، بأطول مدة للشهادة تصل إلى 3 سنوات.

- حدد بنك مصر الحد الأدنى لشراء الشهادة الذي يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يمنح بنك مصر لعملائه أعلى معدل عائد لشهادة القمة والذي يكون ثابت طوال فترة الشهادة يتمّ صرفه شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة شهادة القمة من بنك مصر أو جزء منها وفق قواعد البنك في الاسترداد.

- يمنح بنك مصر لعملائه فرصة الاقتراض بضمان الشهادة.

- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- يصدر بنك مصر تلك الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الشهادة في بنك مصر إلى 5 سنوات.

- يصل الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة إلى 1200 جنيه ومضاعفاتها، وذلك في حالة إذا كان عائد الشهادة شهري، ويصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها في حالة إذا كان العائد سنويًا.

- يمنح البنك لعملائه أعلى معدل للعائد الثابت على مدار مدة الشهادة، يتمّ صرفه شهرياً أو سنوياً.

- يمنح بنك مصر لعملائه قيمة الشهادة لاسترداد جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

الشهادة الثلاثية

- يصدر بنك مصر تلك الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يصرف بنك مصر معدل عائد متغير يتمّ صرفه كل 3 أشهر بشكل ربع سنوي يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمنح البنك لعملائه فرصة الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادات بنك الإسكندرية

يوفر بنك الإسكندرية شهادات استثمار بفئات مختلفة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت

- يمنح بنك الإسكندرية لعملائه فرصة الحصول على عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يمنح بنك الإسكندرية لعملائه حرية الاختيار من بين عائد شهري أو ربع سنوي.

- تتراوح مدة تلك الشهادة بين 3 و5 سنوات حسب اختيار العميل للمدة التي يرغب بها.

- تبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة اليكس برايم ذات العائد المتغير

- يمنح بنك الإسكندرية خطة استثمار طويلة الأجل مع اختيار ما بين عائد متغير شهري أو ربع سنوي.

- يمنح بنك الإسكندرية لعملائه عائدًا متغيرًا وفقًا لمدة الشهادة التي يختارها العميل، ودوريات صرف العائد المختلفة، وحرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة.

- يوفر بنك الإسكندرية لعملائه الشهادة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

- يمنح البنك لعملائه مدة شهادة تصل إلى 3 سنوات.

- تبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.