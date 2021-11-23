رئيس رواندا: أطمح بوصول التعليم الرقمي في بلادي لـ 60% مع حلول 2024

تقدم بول كاجامي، رئيس رواندا، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتقلده رئاسة سلطة الكوميسا، قائلا: "أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر التقدير للرئيس السابق للكوميسا على دوره في الدفع قدما لهذه المنظمة وأهدافها".

كاجامي: الكوميسا التزمت بأجندتها رغم جائحة كورونا

وأضاف "كاجامي" خلال كلمته أمام قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الكوميسا التزمت بأجندتها تحت مظلة جائحة كورونا بمواصلة تنفيذ برامج تيسير البرامج التجارة البينية المهمة.

وأشار إلى أن الموافقة على بوابة التجارة الإلكترونية العام الماضي يؤكد على الاستمرارية والالتزام والخطوة الأولى نحو التكامل التكنولوجي والدفع جهود التجارة، متابعا: "علينا أن نضمن أن جميع مواطنينا لديهم نفاذا لهذه الأدوات، ولديي مجموعة من المقترحات لكيفية تعاوننا معا في هذا الإطار".

وتابع: "أولا علينا أن نعزز نشر التعليم الرقمي ونقوم بهذا في بلادي ونحاول الوصول لنسبة 60% من التعليم الرقمي مع حلول عام 2024، وجهودنا المكثفة ودول أعضاء الكوميسا يمكن أن تكون حافز قوي للتكامل الرقمي في القارة الأفريقية".

وواصل: "نحن بحاجة لتنفيذ السياسات في منطقة الكوميسا التي تعمل على خلق منصات تتسم بالشفافية والأمان لتبادل المدفوعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة".