سفير رواندا يزور شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، السفير ألفريد جاكوبا كاليسا، سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، يرافقه السيد سليم، رئيس المنطقة المركزية بالمنطقة الحرة العامة بدمياط.

وكان في استقبالهما اللواء بحري علاء محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، وجمال شفيق، رئيس قطاع الحركة والتشغيل، وقدم الدكتور أحمد كامل، مدير عام البحوث والتسويق عرضا تقديميا عن الشركة وإمكانيتها، والتعرف على أوجه التطوير والمشروعات القائمة، واصطحب الضيوف في جولة ميدانية؛ لمشاهدة أرصفة وساحات الشركة، التي تضمنت المشروع الخاص بتدعيم وتعميق أرصفة الحاويات وتطوير المعدات.

وعرض السفير الرواندي مستجدات مناخ الاستثمار في بلاده، وما شهده الاقتصاد من نمو ملحوظ في إطار تطبيق رؤية الجمهورية للتنمية، مؤكدا رغبتها في جذب المزيد من الاستثمارات المصرية، خاصة مع تنوع الفرص الاستثمارية.