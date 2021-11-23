المرض يمنع منير من الصلاة على ابن شقيقه: اكتفى بنظرات الوداع

لم يستطع الفنان محمد منير الخروج من سيارته، خلال أداء صلاة الجنازة على ابن شقيقه الراحل، التي أقيُمت منذ قليل بمسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر.

وظل محمد منير متواجداً داخل سيارته بسبب الظروف الصحية التي يمر بها، وكان يراقب صلاة الجنازة ويودع ابن شقيقه بنظرات مؤثرة.

علاقة قوية ربطت محمد منير بابن شقيقه

وذكرت مصادر لـ«الوطن»، أنَّ الفنان محمد منير تأثر كثيراً لخبر وفاة ابن شقيقه، حيث أنه كان تربط بينهما علاقة قوية.

وعاد منير إلى مصر بداية شهر نوفمبر الجاري، بعد أنَّ أجرى جولة غنائية في مختلف الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وإسبانيا.

ويعمل «الكينج» خلال الفترة الحالية على أغنياته الجديدة، وألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.