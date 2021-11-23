مصرع شاب انهارت عليه حفر مواسير ري في بني سويف

لقي شاب مصرعه بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار حُفر عليه أثناء قيامه بتوصيل مواسير ري من أرضه الزراعية لإحدى الترع الجاري تبطينها بقرية «أم الجنازير» بمركز ببا، جنوب بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول «أحمد س.ع»، 36 سنة، جثة هامدة، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

توصيل وصلة لترعة

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، إثر انهيار حفرة عليه أثناء توصيله مواسير ري من أرضه الزراعية لإحدى الترع الجاري تبطينها بقرية «أم الجنازير» بدائرة المركز.

وعاينت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة موقع الحادث، حيث تبين أن المتوفي كان يعمل مع آخرين بالحفر لتركيب مواسير تصل بين أرضه الزراعية والترعة المارة أمام الأرض، الجاري تبطينها، وذلك لتسهيل عملية الري بعد الانتهاء من أعمال التبطين.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة، وتم استدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح دفن جثة المتوفى.

مصرع شخص في انقلاب دراجة بخارية

على صعيد آخر، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث سير وقع اليوم الثلاثاء، إثر إنقلاب دراجة بخارية، كانا يستقلاها بأحد طرق مركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب دراجة بخارية، بأحد طرق مركز الفشن، ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة آخر.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارتين نقلتا المتوفى والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وهما محمد محمود عطية، 60 سنة، جثة هامدة، ومحمود حنفي محمود، 40 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالساقين والذراع الأيمن، ويقيمان مركز الفشن.

وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة، وتم استدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح دفن جثة المتوفى.