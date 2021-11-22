جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة بزراعات بني سويف

يكثف رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بالقرب من أحد الطرق الفرعية بقرية بلفيا التابعة لمركز بني سويف، حيث جرى نقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وعثر أهالي قرية بلفيا التابعة لمركز ومدينة بني سويف، اليوم الإثنين، على جثة مجهولة الهوية ملقاة على حافة طريق السقالة الزراعي الرابط بين قرية باها وبلفيا، نطاق مركز ومدينة بني سويف، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

مديرية امن بني سويف تتلقى بلاغا بالعثور على جثة بالزراعات

وكان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثورعلى جثة ملقاة بجوار أرض زراعية بقرية بلفيا نطاق مركز شرطة بني سويف.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة مجهولة الهوية، وجاري كشف ملابسات وظروف الوفاة لبيان ما بها من إصابات ووجود شبهة جنائية من عدمه، وجرى نقل الجثة بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجاري اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة.

وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث، جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.