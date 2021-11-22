بني سويف تستعد للمشاركة في مسابقة جائزة التميز الحكومي

عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء جمال مسعود، اجتماعا تحضيريا، بشأن الإعداد والتجهيز لمشاركة محافظة بني سويف، في جائزة التميز الحكومي، التي تنظمها وزارة التخيطط، بحضور نهى محمد مدير التعاون الدولى، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

إعداد ملف متكامل ومميز للمشاركة في جوائز المسابقة

وأشار السكرتيرالعام في بداية الاجتماع، إلى توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم، بإعداد ملف متكامل ومميز، للمشاركة في جوائز المسابقة التي يجري تنظيمها سنويا، لا سيما في فئات الجوائز المؤسسية الفرعية، التي تعتزم المحافظة المشاركة فيها، وهي (أفضل مبادرة أو تجرية تطوير حكومية، أفضل مشروع لتمكين الشباب، أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي)، وذلك بخلاف الجوائز الفردية، التي تتضمنها فئات الجائزة للقيادات والمسؤولين التنفيذيين.

وجرى عرض فئات الجائزة، التي تشمل فئتين لجوائز المؤسسة (رئيسية وفرعية)، وفئة للجوائز الفردية، بالإضافة إلى مناقشة الرؤية والأهداف من تنظيم المسابقة التميز الحكومي، من خلال تحفيز روح التنافس، والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة آخرى، وخلق فكر قيادي إيجابي، والعمل على تحفيز الموظفين للارتقاء بمستويات الأداء للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، فضلا عن توفير منصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة والاحتفاء بالجهود المتميزة.

استعراض معايير ومحددات فئات الجوائز المؤسسية

كما تم استعراض معايير ومحددات فئات الجوائز المؤسسية، والتي تشمل فكرة التجربة والمشروع والدوافع لها ومدى توافر المعطيات الأولية اللازمة لتوجحيد الجهود في تحقيقها، ومعيار التخطيط والابتكار لضمان التنفيذ الفعال لتحقيق الهدف من المشروع وتحديد الموارد والمتطلبات اللازمة لتنفيذها،بحانب معيار التطبيق للمشروع أو التجربة على المستوى العملي من تحديد لخطط العمل والأنشطة وكيفية إدارة العمل، إضافة إلى معيار تقييم النتائج

وناقش السكرتير العام مع التنفيذيين المعنيين معايير اختيار المشروعات والمبادرات التي تشارك بها المحافظة مسابقة التميز الحكومي، في قطاعات المرافق والخدمات والمبادرات والمشروعات النوعية، حيث وجه السكرتير العام بالإعلان عن ورشة العمل التي سيتم عقدها عن طريق المنصة الإليكترونية (Zoom) يوم الأربعاء المقبل من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 1.30، للتوعية بآليات التقييم الذاتي للمؤسسات وكيفية الاستفادة منها في التطوير وتحقيق المستهدف، وذلك على الرابط التالي:

https://pmo.zoom.us/webinar/register/WN_S2Vp8V7VRzG82clKkcQwGg