وزير الشباب يبحث فرص الاستثمار في المنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية  

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توجه الوزارة للتعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية للاستفادة من الخبرات المتعلقة بإدارة وتشغيل المنشآت الشبابية والرياضية، وتطويرها ورفع كفاءتها، لتحقيق أقصى استفادة منها خدمةً للنشء والشباب والمواطنين.

مقترح تشغيل عدد من المنشآت الشبابية والرياضية

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجموعة من المستثمرين ومسئولي إحدى مؤسسات القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف علي رؤيتهم بشأن مقترح تشغيل عدد من المنشآت الشبابية والرياضية منها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، وطرح التصور العام لإنشاءات المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر شرق بورسعيد، والمدينة الرياضية بالعلمين.

واطلع الوزير على الخطوط الأساسية للاستراتيجية المقترحة التي سيتم إتباعها خلال عملية التشغيل، وتنقسم إلي مراحل «التقييم والتأهيل والتسويق وآلية التشغيل»، إضافة إلى التعرف على الأهداف العامة من خطة التشغيل، والتي يتركز أهمها في خلق مناخ رياضي ثقافي واقعي، وتفعيل التنافسية في إطار السمو الأخلاقي، ودعم ممارسة الرياضة وتنمية الوعي البيئي.

كما تطرق الاجتماع للحديث حول آليات التشغيل على المستوي الرياضي، وإقامة المعارض الدولية والمؤتمرات وورش العمل والاحتفالات والتشغيل الفندقي، في ضوء تعظيم الاستفادة القصوى من كل مكونات البنية التحتية للإنشاءات المتنوعة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، فضلا عن عرض التصور المتكامل للبنية الإنشائية المقترحة لمكونات المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والمدينة الرياضية بالعلمين والتي تقام وفق المعايير الدولية.

الربط المستقبلي بين الأندية الرياضية والمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية

كما استمع وزير الشباب والرياضة إلى تصور بشأن الربط مستقبلاً بين الأندية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى التعرف على الاسهامات الاستثمارية على مستوي الإنشاءات الشبابية والرياضية المقرر تنفيذها من قبل المستثمرين المشاركين باللقاء.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق علي وضع كل بنود التعاون التي تم مناقشتها في مذكرة تفاهم تمهيداً لتوقيعها خلال الفترة المقبلة، والمضي قدماً نحو تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بشأن تشغيل عدد من المنشآت، وتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستثمارية.