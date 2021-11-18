تفاصيل وظائف الشباب والرياضة برواتب تصل إلى 3400 جنيه

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تفاصيل عدد من الوظائف المتاحة للشباب من الجنسين، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل، دون خبرة، ضمن مبادرة «توظيف مصر»، برواتب تصل إلى 3400 جنيه.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر، تفاصيل هذه الوظائف في اليوم المفتوح للتوظيف لمطاعم سيركل كي يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021.

تفاصيل وظائف للشباب في شركات القطاع الخاص

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل الوظائف التي كشفت عنها وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عن حاجة الشركة لوظيفة كاشير-باريستا «يعمل المشروبات للعميل ويتم محاسبة العميل».

مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة.

الشروط المشتركة:- مؤهلات متوسطة - فوق متوسطة - عالي «يقبل طلبة بشرط التفرغ».

ويشترط أن يكون الحد الأقصى للسن 35 سنة.

الحقوق والمزايا

يوجد العديد من الحقوق والمزايا لهذه الوظيفة التي كشفت عنها وزارة الشباب وهي كما يلي:

مرتب عضو الفريق من 2500 إلى 3400 جنيه.

تمنح الشركة بدل انتقال، بالإضافة إلى حوافز.

أرباح سنوية.

ويكون العمل 8 - 10 ساعات.

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vRwa-Ge-g7NZJqEiR3GC7e4RUMjhNVjBaMVJRSjc0SlNJTzNSMklTVEgzSCQlQCNjPTEu&fbclid=IwAR3UN3Iw_CVNF-1qFK9eyFg6ZH-hp16rOhsGMuFOU7kC9NvgcztmWOcKkE4

كيفية التقديم على وظائف الشباب

من أجل التقديم على هذه الوظائف يجب على الشخص أن يتوجه للعنوان التالي:

14 شارع محمد سعيد الحلواني، صلاح سالم، آخر سور المتحف الجوي بجوار مستشفى الجلاء العسكري من 10 إلى 4 عصرا.

كما يمكن التقديم للوظائف من خلال التسجيل مباشرا على رابط منصة توظيف مصر.