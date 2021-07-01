خريطة وأسعار المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار في العاصمة الإدارية

حصلت «الوطن»، على نسخة من صور المواقع المتميزة المقترحة لأراضي الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمن طرح 3 قطع لإنشاء «مدرسة، ومركز طبي، ومركز صيانة».

التقديم يبدأ من اليوم وحتى منتصف يوليو الجاري

وأوضحت صور المواقع المقترحة المتميزة لأراضي الاستثمار الخدمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الأراضي تقع ضمن آليات التخصيص المباشر لشهر يوليو عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد بداية من اليوم وحتى منتصف الشهر الجاري، وأن الأراضي هي قطعة أرض بنشاط مركز طبي بالحي السكني الثالث R3 بمساحة 3113 م2 بنشاط مركز طبي بالحي الثالث R3 وقطعة أرض بنشاط مدرسة تقع على مساحة 10663 متر مربع، وقطعة أرض عبارة عن مركز صيانة على مساحة 2300 متر مربع.

وتضمنت خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، أسعار الطرح التقديرية، والخاصة بالمركز الطبي وهي 5760 جنيها للمتر المربع الواحد.

الوطن تنشر خريطة المواقع المقترحة لأراضي الاستثمار بالعاصمة الإدارية

وجرى تسعير 6270 جنيها للمتر المربع الواحد بالقطعة الثانية والخاصة بطرح مدرسة بمسطح 10663 م، و5680 جنيها للمتر للأرض بنشاط مركز صيانة.

وأوضحت خريطة المواقع المقترحة لأراضى الإستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مدة التنفيذ المقترحة للمشروعات لا تتجاوز 3 سنوات فقط.