المستندات المطلوبة لإدخال المرافق لعقارك المخالف

يجد الكثيرون مشكلة في إدخال المرافق لمحل سكنهم، خاصة في ظل انتشار العديد من العقارات المخالفة في مختلف الأماكن، لذا يبحثون ويتساءلون عن طريقة إدخال المرافق للعقار المخالف.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز الأوراق المطلوبة من أجل دخول المرافق للعقارات، والإجراءات المطلوبة، وفقا لما ذكرته اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء.

الأوراق المطلوبة لإدخال المرافق لعقارك المخالف

يمكن توصيل المرافق بعد سداد كل أقساط التصالح في مخالافت البناء وصدور قرار المحافظ بقبول التصالح.

وعن الأوراق المطلوبة لتوصيل مرافق للعقارات المخالفة، جاءت كالتالي:

1- تقديم طلب الحصول على الخدمة.

2- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو من ينوب عنه.

3- إحضار صورة ترخيص البناء والأصل للاطلاع، ويستثني منها المباني المقامة بالقرى قبل صدور قانون رقم 119/2008.

4- يجب على من يريد التقدم لإدخال مرافق للعقار السكني، تقديم صورة سند ملكية أو صورة عقد الإيجار أو كشف رسمي مستخرج من الضرائب العقارية.

5- في حال تحرير محاضر مخالفات، لابد من إحضار حكم نهائي بالبراءة للعقار.

6- إحضار نموذج 10 تصالح.

7- لوحات المعماري (بدروم - أرضي - أدوار متكررة - سطح - واجهة)، ولوحات إنشائي (المحاور - الأعمدة) معتمدة من الجهة الإدارية.

8- صورة عقد الملكية.

9- إيصال الرسوم المقررة على حساب 100017060273 المفتوح بالبنك التجاري الدولي CIB.

وفي سياق متصل، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الشخص المعني والمطالب بالتقدم لطلب تصالح على مخالفات البناء هو صاحب العقار، لكن في حالة هروبه أو عدم وجوده يمكن لسكان العمارة فعل ذلك.

وأضاف «الناس اللي تقدموا بالتصالح، ضمنوا مركز قانوني يحميهم من تطبيق الإزالة، أو أي عقوبات، لحين بدء التصالح المصالحة مؤكدا أن المصالحة لن تُعفي صاحب العقار المخالف من العقوبة الجنائية، حتى وإن تصالح سكان عقاره مع الدولة، كونه المّعني أصلا في التقدم بطلب التصالح، وهو أصلا الذي ارتكب المخالفة».