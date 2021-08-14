هل يمكن توصيل المرافق قبل إنهاء إجراءات التصالح في مخالفة البناء؟

أكدت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء أنه حول التساؤل: هل يمكن توصيل المرافق مباشرة بعد موافقة اللجنة على طلب التصالح وقبل صدور موافقة المحافظ فى حالة تقسيط مبلغ التصالح؟ فإنه يتم توصيل المرافق بعد سداد كل الأقساط وصدور قرار المحافظ بقبول التصالح.

سداد 25% مقدم القسط

وأشارت اللجنة فى منشور صادر عنها، اليوم السبت، إلى أنه تيسيرا على المواطنين بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء فإنه يمكن للجهة الإدارية حال قبول طلب التصالح من اللجنة الفنية ورغبة صاحب التصالح تقسيط باقى قيمة التصالح بعد سداده مقدم التقسيط «مبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالى المبلغ المستحق»، أن تعتد وتقبل الشيكات البنكية الآجلة لباقى المبلغ المستحق موقعة من مقدم طلب التصالح وتوصيل المرافق للوحدة المقدم عنها طلب التصالح.

وأوضحت: أنه فى حالة امتناع ذوى الشأن عن سداد قيمة مقابل أى شيك من الشيكات فى موعد استحقاقه يعتبر ذلك بمثابة عدم سداد مقابل التصالح، وفى تلك الحالة تقوم الجهة الإدارية المختصة بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وقطع المرافق عن تلك الوحدات واستكمال كل الاجراءات المتبعة فى حالة رفض طلب التصالح وفقا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

إجراءات عدم سداد مقابل التصالح

وفيما يتعلق بالإجراءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم سداد مقابل التصالح خلال المدة المحددة للسداد، أشارت اللجنة إلى أنه طبقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء وتحديدا المادة التاسعة فى حالة عدم البدء فى سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوم من تاريخ موافقة اللجنة على طلب التصالح، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص قرار بالرفض أو استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء، ويتم استئناف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق مخالفة البناء.